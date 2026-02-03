Văn khấn bao sái bàn thờ thần Tài cuối năm

(VTC News) -

Bao sái bàn thờ thần Tài là một trong những công việc được nhiều gia đình và hộ kinh doanh quan tâm mỗi dịp cuối năm. Đây không chỉ là hoạt động vệ sinh không gian thờ tự, mà còn mang ý nghĩa giữ gìn sự trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần được thờ phụng, đồng thời tạo tâm thế chỉn chu để chuẩn bị bước sang năm mới.

Theo quan niệm dân gian, thần Tài, Thổ địa là những vị thần gắn liền với đời sống kinh doanh, buôn bán. Vì vậy, việc chăm sóc, lau dọn bàn thờ cuối năm thường được các gia đình thực hiện cẩn trọng hơn, với mong muốn một năm mới hanh thông, ổn định và thuận lợi trong công việc làm ăn.

Sau lễ tiễn ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu tiến hành bao sái bàn thờ thần Tài. Vậy thời điểm nào phù hợp để thực hiện? Trình tự bao sái ra sao? Và văn khấn xin bao sái bàn thờ thần Tài cần đọc như thế nào để đúng nghi thức?

Bao sái bàn thờ thần Tài cuối năm vào ngày nào?

Bao sái bàn thờ thần Tài được hiểu là việc lau dọn, làm sạch bàn thờ và các vật phẩm thờ cúng nhằm giúp không gian trở nên gọn gàng, sạch sẽ, trang nghiêm hơn. Trong năm, nhiều gia đình vẫn duy trì việc vệ sinh bàn thờ định kỳ. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm luôn được coi là quan trọng nhất, bởi đây là giai đoạn tổng kết năm cũ và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Theo phong tục dân gian, thời gian thích hợp để bao sái bàn thờ thần Tài thường bắt đầu từ sau ngày 23 tháng Chạp, khi lễ tiễn ông Công ông Táo đã hoàn tất và có thể kéo dài đến trước thời khắc Giao thừa. Trong khoảng thời gian này, gia chủ có thể chủ động sắp xếp ngày giờ phù hợp, miễn là thực hiện với thái độ nghiêm túc, cẩn trọng.

Một số ngày được nhiều người lựa chọn để bao sái bàn thờ thần Tài cuối năm có thể tham khảo như sau:

Ngày 26 tháng Chạp, ngày 13/2/2026 Dương lịch. Các khung giờ được cho là thuận tiện trong ngày gồm: 5h – 7h, 11h – 13h và 15h – 19h.

Ngày 28 tháng Chạp, tức 15/2/2026 dương lịch. Những khung giờ phù hợp tương tự gồm: 5h – 7h, 11h – 13h và 15h – 19h.

Ngoài hai mốc thời gian trên, nếu không thu xếp được công việc, gia chủ vẫn có thể lựa chọn ngày 29 tháng Chạp để lau dọn bàn thờ. Điều quan trọng không nằm ở ngày giờ cụ thể, mà ở sự cẩn thận, thành tâm và ý thức giữ gìn không gian thờ tự sạch sẽ, gọn gàng.

Các bước bao sái bàn thờ thần Tài cuối năm

Để việc bao sái bàn thờ thần Tài diễn ra suôn sẻ, nhiều gia đình thường thực hiện theo trình tự nhất định, tránh làm xáo trộn các vật phẩm thờ cúng.

Trước khi lau dọn, gia chủ đặt lễ vật lên bàn thờ, thắp 3 nén hương và đọc văn khấn xin phép các vị thần tạm lánh để việc bao sái được tiến hành thuận lợi. Sau khi hương cháy hết mới bắt đầu các bước tiếp theo.

Văn khấn trước khi bao sái bàn thờ thần Tài

"Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là...

Ngụ tại địa chỉ...

Con xin kính tậu, lạy các quan thần Tài Thổ Địa đang cai quản tại...

Nhân dịp… (ngày, tháng, năm), tín chủ con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến trời đất và tưởng nhớ đức cù lao tiên tổ. Xin phép các chư vị thánh tiên, thổ công Thổ địa, táo phủ thần quân, cũng như các chư vị thần Tài, Thổ địa và gia tiên tổ đường nội ngoại bốn phương, họ… để tín chủ con được tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ thần Tài.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!"

Sau khi khấn xin phép, gia chủ nhẹ nhàng di chuyển các vật phẩm thờ cúng (ngoại trừ bát hương) sang một bàn sạch đã chuẩn bị sẵn. Các đồ vật cần được đặt gọn gàng, tránh va chạm gây sứt mẻ. Trước tiên, dùng khăn khô lau sơ bụi bẩn trên bề mặt bàn thờ.

Khi rút chân nhang, một tay giữ cố định bát hương, tay còn lại rút từng chân nhang một cách nhẹ nhàng, tránh giật mạnh. Chỉ nên giữ lại số chân nhang lẻ như 3, 5, 7 hoặc 9 chân nhang đẹp nhất. Chân nhang đã rút đặt lên giấy đỏ hoặc vải sạch.

Gia chủ không đổ hết tro cũ trong bát hương mà chỉ dùng thìa sạch xúc bớt phần tro thừa, giữ lại khoảng 1/3 lượng tro để tránh xáo trộn. Phần bên ngoài bát hương được lau bằng khăn sạch nhúng nước ngũ vị hoặc rượu gừng. Trong quá trình này, cần tránh xoay hoặc di chuyển bát hương khỏi vị trí ban đầu.

Tượng thần Tài và ông Địa được lau bằng khăn mềm nhúng nước lá bưởi. Khi lau, thao tác nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, tránh chà xát mạnh làm trầy xước bề mặt tượng.

Tiếp theo, gia chủ lau sạch toàn bộ bàn thờ, bao gồm cả bên trong và bên ngoài, loại bỏ bụi bẩn, mạng nhện. Sau khi lau bằng khăn ẩm, dùng khăn khô lau lại lần cuối rồi sắp xếp các vật phẩm thờ cúng về đúng vị trí ban đầu.

Chân nhang đã rút được đem đốt, phần tro sau đó chôn dưới gốc cây lớn, tránh vứt bừa bãi để giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ.

Văn khấn sau khi bao sái bàn thờ thần Tài

Khi mọi việc hoàn tất, gia chủ thắp hương mới và đọc văn khấn tạ ơn, bày tỏ lòng thành sau khi đã bao sái xong bàn thờ.

“Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy 9 phương trời. Con lạy 10 phương đất. Con kính lạy chư Phật 10 phương. Con kính lạy 10 phương chư Phật. Con kính lạy quan đương niên, đương cảnh, quan hành khiển, thần binh.. Con kính lạy các Ngài ngũ phương, ngũ mạch, tài thần, táo quân.

Tín chủ con là...

Cư trú tại địa chỉ...

Hôm nay ngày lành tháng tốt. Con chọn được thời hoan khắc hỉ để sái tịnh lại hương án.

Nay việc dương đã tròn, cung thỉnh các vị các ngài hồi vị hương án cho con được tiếp tục phát tâm thờ phụng cốt vị.

Năm cũ lộc tài con xin tạ

Năm mới lộc mới con mong cầu.

Xin các vị các ngài độ cho tấm lòng thành, phù cho gia chủ con được an bình, thuận lợi. Xuất hành đi đến nơi về đến chốn. Cuộc sống duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi. Tài lộc đủ đầy, việc dương thăng tiến.

Tâm trần con có

Lễ trần con dâng

Nếu âm điều con có thiếu sót, kính xin được tha thứ, chở che.

Mong các vị các ngài linh thiêng giáng hạ, chúng con xin kính thành cẩn cáo.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!"

Những lưu ý khi bao sái bàn thờ thần Tài, Thổ địa

Để việc bao sái diễn ra suôn sẻ, gia chủ cần lưu ý không tự ý di chuyển bát hương. Trường hợp bất khả kháng phải khấn xin trước. Nên để gia chủ nam thực hiện; nếu không, chọn người cẩn thận, thành tâm. Tránh bao sái khi gia đình có tang hoặc phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt.

Không sử dụng nước lạnh, khăn bẩn; ưu tiên đồ mới, sạch sẽ. Giữ không gian yên tĩnh, tránh trẻ nhỏ nô đùa trong lúc thực hiện. Sau khi bao sái, nên duy trì việc lau bụi nhẹ và thắp hương đều đặn để giữ không gian thờ cúng luôn gọn gàng.

Bao sái bàn thờ thần Tài cuối năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp mỗi gia đình thêm ý thức giữ gìn nếp sống ngăn nắp, tôn nghiêm và hướng đến một năm mới chỉn chu, thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

