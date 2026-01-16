Văn khấn thần Tài hằng ngày và mùng 1, ngày rằm, mùng 10 hằng tháng

(VTC News) -

Người Việt Nam và một số nước phương Đông tin rằng việc cúng thần Tài sẽ mang lại cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc. Nhiều gia đình, các hộ kinh doanh có bàn thờ riêng cho thần Tài và thực hiện cúng lễ hằng ngày.

Cập nhật Văn khấn thần Tài tháng Chạp Âm lịch: Vào ngày mùng 1, ngày rằm và mùng 10 tháng Chạp, nhiều gia đình và hộ kinh doanh thường thực hiện việc cúng Thần Tài như một thói quen sinh hoạt truyền thống trước thềm năm mới. Bên cạnh bài văn khấn, cách cúng và những lưu ý thường gặp trong ngày vía Thần Tài cũng được nhiều người quan tâm.

Văn khấn thần Tài hằng ngày

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngày Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần. Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền.

Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần. Con kính lạy Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là... ngụ tại:... Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)... kinh doanh...

Hôm nay là ngày... tháng... năm... Âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho:... nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty...) ngày càng phát triển.

Kinh xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Nhiều gia chủ sử dụng các bài văn khấn thần Tài khác nhau cho các dịp khác nhau.

Bên cạnh bài văn khấn được sử dụng hằng ngày, mâm cúng ngày vía Thần Tài gồm những gì cũng là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm theo tập quán phổ biến.

Văn khấn thần Tài mùng 1 hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn thần Tài ngày rằm, mùng 10 Âm lịch

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là... ngụ tại..., là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)..., kinh doanh...

Hôm nay là ngày rằm (hoặc mùng 10) tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho... nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty...) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Văn khấn thần Tài thường được đọc trong các ngày khai trương.

Văn khấn thần tài cúng khai trương

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy: Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần, quan đương niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương; ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa, Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này.

Hôm nay là ngày... tháng... năm...

Con tên là (nói họ tên thật)... ngụ tại (nói địa chỉ hiện đang cư ngụ)... thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được khai trương (khai trương việc gì nói rõ).

Con thành tâm cung thỉnh: Ngài đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương; ngài bản xứ thần linh, thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Các chủ vị Tài thần, Phúc thần, ông chủ đất, bà chủ đất, tiền chủ, hậu chủ và các hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất trong khu vực này xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật.

Đốt nén tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con khai trương thuận lợi cùng gia quyến, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc, tài thăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện, làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, lợi lộc dồi dào.

Xin các ngài phù trì cho con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc; âm phù - dương trợ, sở nguyện tòng tâm, với tấm lòng thành.

Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)