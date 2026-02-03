Nga phát động cuộc tấn công quy mô trên khắp Ukraine, nhắm vào Kiev và Kharkov

(VTC News) -

Tại thủ đô Kiev, hệ thống phòng không được kích hoạt từ khoảng 00h30 ngày 3/2 (giờ địa phương), sau khi có thông tin về máy bay không người lái (UAV) của Nga đang tiếp cận thành phố. Đài truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine đưa tin, các vụ nổ được báo cáo ngay sau đó.

Không quân Ukraine cũng đưa ra cảnh báo xuất hiện tên lửa đạn đạo ở phía thủ đô Kiev khiến quan chức địa phương phải kêu gọi người dân ở lại trong hầm trú ẩn.

Cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev, Ukraine hồi tháng 1 khiến cả thủ đô chìm trong bóng tối. (Ảnh: Getty)

Các vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển thành phố trong suốt những giờ tiếp theo, phóng viên của Kyiv Independent đưa tin từ hiện trường. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin thêm thiệt hại đã được ghi nhận ở quận Darnytskyi và Dniprovskyi, nơi xảy ra vụ cháy.

Tại Kharkov, quan chức địa phương thông báo xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào khu phố Slobidskyi. Thống đốc Oleh Synehubov cho biết vụ tấn công khiến hai người bị thương và nhân viên y tế đang điều động để điều trị cho những người bị thương tại hiện trường.

Theo truyền thông và các quan chức địa phương, vụ tấn công cũng được báo cáo xảy ra ở thành phố Dnipro và Zaporizhzhia.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được cho là đã đạt được, Nga vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công chết người vào thành phố của Ukraine, gây thương vong cho dân thường. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo lực lượng Nga đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn, lợi dụng đợt rét đậm khiến nhiệt độ xuống dưới -20°C.

Cùng với đó, ông Zelensky thừa nhận Nga phần lớn đã tuân thủ lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Cụ thể, Nga không thực hiện cuộc tấn công tên lửa hay máy bay không người lái nào nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua.

“Các biện pháp giảm leo thang… đang giúp xây dựng lòng tin của công chúng vào quá trình đàm phán và kết quả có thể đạt được. Xung đột cần phải chấm dứt”, ông Zelensky nói sau cuộc gặp với nhóm đàm phán của mình trước vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với quan chức Nga và Mỹ dự kiến ​​diễn ra trong tuần này tại Abu Dhabi.

“Ukraine sẵn sàng cho những bước đi thực sự. Chúng tôi tin rằng việc đạt được nền hòa bình lâu dài và có phẩm giá là điều khả thi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu video hàng đêm, nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý lực lượng Nga tiếp tục nã pháo vào vị trí và cơ sở hậu cần của Ukraine, gây hư hại đường dây truyền tải điện và các địa điểm khác ở một số khu vực phía đông nam Dnipropetrovsk cũng như Zaporizhzhia.

Ông cho rằng việc tạm ngừng cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhấn mạnh thực tế rằng những nỗ lực của Mỹ trong việc theo đuổi đàm phán để chấm dứt xung đột đang có hiệu quả. “Điều này chứng tỏ khi Mỹ có động lực thực sự để thay đổi tình hình, thì tình hình quả thực có thể thay đổi”, ông Zelensky nói.

Tuần trước, Nga và Ukraine tuyên bố ngừng thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, nhưng vẫn chưa thống nhất về thời gian thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.