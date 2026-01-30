Nga xác nhận tạm dừng tấn công Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Trump

(VTC News) -

Thông tin này được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin kiềm chế các đòn tấn công, do đợt rét bất thường tại Ukraine đang gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống năng lượng của nước này.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Peskov, lệnh tạm hoãn kéo dài một tuần, đến ngày 1/2, với mục tiêu “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết về thỏa thuận, bao gồm việc Ukraine có đưa ra cam kết đáp lại hay không.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, với lập luận rằng thiệt hại kinh tế sẽ làm suy yếu Moskva và buộc Nga mềm mỏng hơn trên bàn đàm phán hòa bình. Phía Nga khẳng định các cuộc tấn công trả đũa của họ nhằm làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí và hậu cần quân sự của Ukraine.

Thời gian gần đây, nhiều thành phố lớn của Ukraine, bao gồm cả Kiev, phải đối mặt với tình trạng mất điện và sưởi ấm trên diện rộng, khi hệ thống năng lượng bị hư hại nặng nề đúng vào lúc thời tiết lạnh giá khắc nghiệt.

Tuần trước, Nga, Ukraine và Mỹ lần đầu tiên tổ chức các cuộc đàm phán ba bên, nhằm tìm cách hạ nhiệt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

Trước đó, Mỹ chủ yếu sử dụng hình thức ngoại giao con thoi để thúc đẩy giảm leo thang. Các cuộc gặp tại Abu Dhabi tập trung vào vấn đề an ninh, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn tiếp tục bác bỏ một số điều kiện mà Nga đưa ra cho tiến trình hòa bình.

Moskva thường tránh công khai chi tiết các cuộc đàm phán nhạy cảm, cho rằng kiểu “ngoại giao qua loa phóng thanh” như Ukraine đang áp dụng là phản tác dụng.

Bình luận về việc lãnh đạo Ukraine mới đây tiếp tục từ chối thỏa hiệp, ông Peskov nói rằng “diễn biến trên tiền tuyến đã tự nói lên tất cả”, ám chỉ việc quân đội Nga đang đạt được những bước tiến ổn định trên chiến trường.