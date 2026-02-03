Hàng nghìn người dự lễ Kỳ Yên Đình Vĩnh Bình hơn 200 tuổi ở Đồng Tháp

Từ tờ mờ sáng 14 - 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ (tháng 2/2026), đình Vĩnh Bình (xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) rực lên trong cờ hội và dòng người đổ về, mở đầu cho một ngày lễ lớn nhất trong năm - Lễ hội Kỳ Yên.
Hơn 200 năm tuổi, đình Vĩnh Bình được xem là một trong những ngôi đình có lịch sử lâu đời tại Nam Bộ. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đình Vĩnh Bình vẫn giữ nguyên dáng dấp của ngôi đình làng Nam Bộ xưa và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giáo dục truyền thống yêu nước, duy trì các phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, dân tộc.
Hằng năm, vào giữa tháng Chạp, đình Vĩnh Bình tổ chức Lễ hội Kỳ Yên, thu hút hàng nghìn lượt người đến cúng viếng, cầu mong mưa thuận, gió hòa, người dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Lễ hội Kỳ Yên đình Vĩnh Bình là Lễ hội Kỳ Yên lớn nhất tỉnh Đồng Tháp.
Để lễ hội Kỳ Yên diễn ra trang nghiêm, từ chiều 13 tháng Chạp, sân đình Vĩnh Bình đã rộn ràng người quét dọn, lau chùi từng bậc thềm, chuẩn bị lễ vật.
Chiều 14 tháng Chạp, Ban phụng tự và đội lân rồng thỉnh lễ 6 khu phố về Đình.
Người dân sống quanh Đình chờ đợi đội lân rồng đi qua.
Đến tối, lễ hội bước vào thời điểm rộn ràng nhất bằng nghi thức cung nghinh Sắc Thần đến Thiên Y Thánh miếu.
Những cụ cao niên chỉnh lại khăn đóng, áo dài trước giờ làm lễ, gương mặt trang nghiêm nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào giữ gìn lễ tục xưa.
Tiếng trống hội vang lên dồn dập, đội lân sư rồng bắt đầu những bước múa khai hội, làm không khí bừng tỉnh sau phút trang nghiêm ban đầu.
Hàng nghìn người dân dự lễ hội. Đội lân sư rồng múa biểu diễn quanh Đình, chúc người dân một năm mới phát triển thịnh vượng.
Những mâm lễ cúng tế Bà, cúng tế Thần của người dân. Theo quan niệm, mâm lễ bày biện càng chỉn chu, càng thể hiện được tấm lòng của người dân gửi đến Thành Hoàng làng cầu một năm mưa thuận gió hòa.
Khi lời xướng lễ vang lên, cả gian đình gần như lặng đi, hàng trăm cánh tay cùng chắp lại trong khoảnh khắc thành kính hiếm thấy giữa đời thường vội vã.
Lễ hội Kỳ Yên đình Vĩnh Bình sẽ bế mạc vào chiều 16 tháng Chạp. Kết thúc lễ hội, người dân vẫn có thể đến Đình tạ ơn năm cũ, cầu an năm mới.