Khai mạc Lễ hội trà Quốc tế, nhiều kỷ lục được vinh danh

(VTC News) -

Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 chính thức khai mạc tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Với quy mô quốc tế cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại sứ, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, lễ hội đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nỗ lực quảng bá văn hóa trà Việt và thúc đẩy ngành trà vươn ra thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Không chỉ mở màn một mùa lễ hội sôi động, sáng tạo và đa sắc màu, Lễ khai mạc World T.E.A Fest 2025 còn khẳng định mạnh mẽ về khát vọng đưa trà Việt tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cây chè phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế trên thị trường thế giới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Để ngành chè Việt Nam phát triển ngày càng bền vững theo hướng xanh, sạch, có chất lượng và giá trị cao, các bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành; thực hiện hiệu quả đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, trong đó có cây chè, hướng tới sản xuất quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế...".

Hàng ngàn người dân và du khách xem khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Điểm nhấn Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đã tái hiện sinh động hành trình của cây chè - một loài cây đã gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, từ những nương chè bạt ngàn, bàn tay lao động bền bỉ cho đến những nghi thức thưởng trà tinh tế.

Không chỉ khắc họa vẻ đẹp của cây chè trong đời sống và tâm thức người Việt, chương trình khai mạc còn tôn vinh Trà Việt, một biểu tượng văn hóa sâu sắc, gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa Việt Nam với thế giới.

Đại diện Ban tổ chức, ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng giám đốc Nam A Bank – Ngân hàng chính thức Lễ hội Trà quốc tế 2025 trao tặng 3 tỷ đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời khẳng định chiến lược của Lễ hội Trà Quốc tế, phát triển văn hóa, kinh tế trà luôn song hành giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Các màn trình diễn của nghệ sĩ khách mời và gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế đã tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức các tiết mục sôi động của Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Đông Hùng, Duy Linh, NSƯT Quỳnh Hương… cùng màn Carnival ấn tượng của gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế. Những trang phục mang sắc màu văn hóa các quốc gia và phần trình diễn đầy năng lượng đã tạo nên không khí lễ hội quốc tế rực rỡ, để lại dấu ấn đặc biệt tại thành phố ngàn hoa.

Từ nay đến ngày 7/12, tại Đà Lạt và Bảo Lộc, người dân và du khách sẽ tiếp tục khám phá chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao, kinh tế đa dạng của Lễ hội Trà Quốc tế 2025.

Trong đó có không gian Văn hóa Trà Tea Gallery trưng bày 1.000 cây chè cổ đến từ các vùng trà danh tiếng thế giới. Tea Expo quy tụ các thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan… mang đến cơ hội học hỏi mô hình sản xuất và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tea Summit tại Tea Resort Prenn quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận xu hướng thị trường, giá trị kinh tế, ngoại giao văn hóa và giới thiệu các công trình nghiên cứu về 5.000 năm văn minh trà Việt.

Tối 6/12, Lễ hội tiếp tục bùng nổ với chương trình Tea Fest tại Nhà máy Chè cổ 1927 (B’lao), nơi không gian nghệ thuật truyền thống hòa quyện hiện đại cùng màn trình diễn áo dài mãn nhãn của gần 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế.

Tiếp nối là Tea Carnival ngày 7/12, biến các tuyến đường trung tâm Đà Lạt thành một lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu. Song song đó, du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như tham quan vùng nguyên liệu, Nhà máy Chè cổ gần 100 năm tuổi và tham dự Tea Talk truyền cảm hứng khởi nghiệp xanh tại Đại học Đà Lạt.

Chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất ngành trà từ trước đến nay, hứa hẹn biến Đà Lạt, Bảo Lộc - Lâm Đồng thành điểm đến sôi động và hấp dẫn trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần lan tỏa giá trị di sản trà Việt và phát triển kinh tế trà Việt ra quốc tế.

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 do Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo phối hợp tổ chức.