Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

(VTC News) -

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện, cống hiến không mệt mỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

"Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Trong mọi hoàn cảnh, dù bất cứ cương vị nào, đồng chí Tô Lâm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, ý chí, sức chiến đấu và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, từ khi đảm nhiệm trọng trách lớn lao là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong một giai đoạn chuyển giao có ý nghĩa lịch sử với nhiều biến động và cả các thách thức, đồng chí Tô Lâm đã thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân đoàn kết, quy tụ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả rất quan trọng.

Các lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Lâm Hiển)

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo sâu sát tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

"Trong mọi phương châm và hành động, đồng chí luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, coi hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng. Những chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo, bảo vệ trẻ em, người yếu thế, người có công, đối tượng chính sách được đồng chí đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời và rất hiệu quả", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng, tạo động lực lớn, mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với trí tuệ sâu sắc, nhuần nhuyễn cả về lý luận và thực tiễn, Tổng Bí thư đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện khoa học, đổi mới, xác định rõ lộ trình phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Công tác nhân sự Đại hội được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan và lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

"Tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng chúng ta", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lâm Hiển)

Bày tỏ vinh dự và xúc động được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân và gia đình, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của một đảng viên trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong thời khắc đặc biệt ý nghĩa này, nhìn lại quãng thời gian 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư xúc động chia sẻ, đó là 45 năm đồng chí luôn mang trong tim lời thề danh dự của đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư nêu rõ, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở sâu sắc để đồng chí tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tôi xin hứa trước Đảng, trước Nhân dân, tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của Nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", Tổng Bí thư khẳng định.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự buổi lễ đã tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.