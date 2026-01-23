Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giải quyết các tranh chấp, kiến tạo hòa bình

(VTC News) -

Sau phiên bế mạc chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Những điểm mới của Đại hội XIV

Trả lời báo chí về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những điểm mới đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và kết tinh từ 4.000 năm lịch sử dựng nước, giữ nước, xây dựng, phát triển đất nước; cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tiếp tục của quá trình đổi mới mà Đảng đã khởi xướng và thực hiện.

"Yêu cầu đổi mới phát triển đất nước đòi hỏi tư duy mới, hành động mới. Sự nghiệp đổi mới chúng tôi đã tiến hành 40 năm nay rồi và sẽ còn được tiếp tục.

Đất nước muốn phát triển, muốn mang lại ấm no cho Nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới. Quan điểm của chúng tôi là sự nghiệp đổi mới liên tục, tiếp tục đổi mới. Chúng tôi tiếp tục sự nghiệp đổi mới của Đảng", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng điểm mới đầu tiên là tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo Chính trị được tích hợp từ ba báo cáo, gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo về kinh tế xã hội, Báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Đây là điểm nhấn của Đại hội.

"Tích hợp ba báo cáo thành một báo cáo rất ngắn gọn, rất dễ hiểu, rất dễ đọc, rất dễ nhớ, rất dễ triển khai thực hiện. Đó là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Điểm mới thứ hai, Đại hội XIV đặt trong thời điểm lịch sử quan trọng, bối cảnh mới, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, không chỉ trong giai đoạn của nhiệm kỳ XIV (2026-2031) mà phải vươn tới tầm nhìn 2045.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giao nhiệm vụ tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng (được bổ sung hoàn thiện năm 2011). Đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIV cần tổng kết Cương lĩnh để nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh mới nhằm phù hợp với bối cảnh mới.

Theo Tổng Bí thư, tầm nhìn của Việt Nam không chỉ đến năm 2045 hay 2050 mà còn tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Con đường 100 năm qua chúng tôi đã thực đúng theo Cương lĩnh mà Đảng đã nêu ra và đạt nhiều thành quả vĩ đại. Khi Đảng mới 15 tuổi, đã lãnh đạo toàn dân giành độc lập dân tộc, rồi từ đó thực hiện các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới vĩ đại… Từ việc tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi sẽ hoạch định tầm nhìn cho 100 năm tới, đến năm 2130", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Điểm mới tiếp theo của Đại hội XIV được Tổng Bí thư nhắc đến là nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển để tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện trách nhiệm quốc tế, tham gia giải quyết có trách nhiệm những vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để kiến tạo hòa bình

Trả lời câu hỏi của nhà báo quốc tế, Tổng Bí thư cho biết công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam với các vấn đề thế giới đã được nâng cao. Chủ trương của Việt Nam là hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng.

"Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới như thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, chiến tranh, xung đột... Không quốc gia đơn lẻ nào, dù hùng cường thế nào cũng không tự mình giải quyết được các vấn đề lớn như vậy. Mà đòi hỏi sự hợp tác, liên minh, chung tay của quốc tế mới giải quyết được", Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm.

Tổng Bí thư đánh giá sau 40 năm đổi mới, tiềm lực Việt Nam đã thay đổi. Việt Nam đủ vị thế, đủ uy tín, đủ sức, đủ trách nhiệm tham gia vào giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước và tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quốc tế, viện trợ nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn vùng thiên tai, khủng hoảng nhân đạo, tham gia kiến tạo hòa bình ở khu vực cũng như thế giới.

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa trong trung gian, hòa giải, cầu nối giải quyết các tranh chấp, xung đột, kiến tạo hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư nói.

Trong quá trình phát triển, Tổng Bí thư nói Việt Nam chia sẻ thách thức mà nhiều quốc gia đang gặp phải, tham gia vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, cam kết phát triển bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...

"Thế giới càng bất định, thì chúng tôi cho rằng các quốc gia càng phải đoàn kết, càng phải duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào chuỗi các thể chế khu vực và quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp và đưa các sáng kiến. Đồng thời sẵn sàng xem xét tham gia vào những sáng kiến hòa bình do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc...", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển

Trả lời câu hỏi về việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tổng Bí thư cho biết nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thiên về hành động.

"Chúng tôi đã rút được ra bài học, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước là khâu tổ chức thực hiện luôn luôn là khâu yếu, thành ra nghị quyết rất hay nhưng đi vào cuộc sống rất khó, không đạt được hiệu quả", Tổng Bí thư nêu thực tế.

Vì vậy, lần này tính hành động được đề cập rất cao, cụ thể, để biến chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả để Nhân dân nhìn thấy và thụ hưởng được.

Qua thực tiễn, Tổng Bí thư cho rằng, trước đây nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt được yêu cầu, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Ở Đại hội lần này, văn kiện còn xây dựng chương trình hành động cụ thể, thay vì để sau Đại hội như trước đây. Khi Đại hội kết thúc, Bộ Chính trị sẽ ban hành Chỉ thị đầu tiên về tổ chức thực hiện các nội dung của Đại hội Đảng.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh các tổ chức, đảng viên đều phải thực hiện theo chương trình hành động. Không phải chỉ Ban Chấp hành Trung ương mà từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp theo chức năng của mình đều phải có chương trình hành động cụ thể, phân công được người chịu trách nhiệm triển khai, có thời gian, lộ trình triển khai và kết quả.

Trong tổ chức thực hiện, theo Tổng Bí thư, phải cụ thể văn kiện thành chương trình, kế hoạch, thời hạn hoàn thành.

"Đổi mới mạnh mẽ phương thức phát triển. Tăng cường tính hiệu quả kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và xử lý nghiêm những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện. Thực hiện văn hóa liêm chính, tăng trách nhiệm giải trình. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận. Coi Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu các giải pháp.

Xây dựng mô hình tăng trưởng mới lấy hội nhập quốc tế là trung tâm

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài NHK Nhật Bản về việc hội nhập quốc tế của Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh, muốn có hòa bình, phát triển phải mở cửa với bên ngoài, hội nhập quốc tế, hợp tác với các quốc gia khác.

Thực tế, nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, an ninh Việt Nam có gắn kết chặt chẽ với an ninh khu vực và thế giới.

"Nếu không hội nhập quốc tế sẽ không thể ổn định, phát triển được. Đây là điều chúng tôi rút ra trong thực tế. Do đó, chúng tôi nâng cấp vị trí, vai trò của hội nhập quốc tế lên vị thế mới. Đó là tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội. Phải nâng tầm hội nhập quốc tế, xem hội nhập quốc tế là phương thức hàng đầu thực hiện mục tiêu chiến lược của đất nước", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khi thế giới biến động, cần hợp tác giải quyết thách thức chung. Việt Nam đã chuyển trạng thái từ "tiếp nhận" sang "đóng góp", hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam phải có mô hình tăng trưởng mới, xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, ưu tiên hàng đầu là kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược…

"Hội nhập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đồng thời hội nhập quốc tế phải khắc phục được điểm nghẽn, lấy người dân là trung tâm", Tổng Bí thư phát biểu.

Nhóm phóng viên