Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 3/2/2026 - XSBL 3/2

XSBL 3/2. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 3/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 3/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 3/2/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 3/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 3/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.