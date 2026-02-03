Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, sáng nay 3/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự phát lệnh khởi công Dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khởi công Dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công.

Các đại biểu dự lễ khởi công.