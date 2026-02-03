Ấm áp 'Tết Quân Dân' trên xã đảo Minh Châu

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ, từ 3-7/2, xã Minh Châu phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Quân Dân”.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với địa phương xã đảo.

Ngay từ sáng 3/2, không khí xuân đã hiện rõ trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Minh Châu. Cờ hoa được trang trí đồng bộ, người dân tập trung từ sớm, đứng kín hai bên đường chào đón các đơn vị bộ đội hành quân về địa phương. Cuộc gặp gỡ giữa quân và dân mở đầu cho những ngày Tết sớm, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp ngay từ thời điểm đầu chương trình.

Người dân xã đảo Minh Châu, Hà Nội chào đón đoàn bộ đội hành quân về địa phương ăn Tết cùng đồng bào.

Phát biểu tại lễ đón, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh, “Tết Quân Dân” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Thông qua chương trình, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với Nhân dân trên địa bàn.

Sau lễ đón, các đơn vị nhanh chóng ổn định nơi ăn ở tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và điểm trường mầm non của xã, đồng thời triển khai các phần việc dân vận theo kế hoạch. Các nội dung được tổ chức đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của xã đảo, tập trung vào những phần việc cụ thể, phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Theo Đại tá Ngô Quý Tuệ, Trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị, giá trị cốt lõi của chương trình không chỉ nằm ở các công trình hay phần việc dân sinh, mà quan trọng hơn là sự gắn bó, chia sẻ giữa bộ đội với Nhân dân. Thông qua những hoạt động cụ thể, chương trình góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngay từ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến tặng hoa cho các chiến sĩ quân đội.

Song song với các phần việc dân vận, nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các hoạt động như cắt tóc miễn phí, giao lưu văn nghệ, nhảy dân vũ, nhảy sạp, đốt lửa trại, thi gói bánh chưng đã tạo không khí vui tươi, đậm sắc xuân, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa quân và dân trên xã đảo.

Cao điểm chương trình diễn ra trong ngày 6/2 với chuỗi hoạt động trọng tâm. Các đại biểu và lực lượng tham gia tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Châu; khánh thành công trình cải tạo đường Ngầm tràn; khám và tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách; tổng kết chương trình và gặp mặt, ăn “Tết Quân Dân”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ trao nhiều phần quà tới các gia đình khó khăn và người có công trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Châu.

Với sự chuẩn bị bài bản và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân, Chương trình “Tết Quân Dân” tại xã đảo Minh Châu năm 2026 đã để lại dấu ấn rõ nét.

Chương trình không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, mà còn bồi đắp niềm tin, củng cố đoàn kết quân dân, hướng tới một mùa xuân bình an, ấm no trên xã đảo.