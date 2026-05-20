Skoda Epiq có giá từ 880 triệu đồng, phạm vi di chuyển đạt 438 km/lần sạc

Ngày 19/5, hãng xe Skoda đã chính thức công bố thông tin chi tiết về mẫu SUV điện đô thị cỡ nhỏ mang tên Skoda Epiq. Đây là sản phẩm thương mại đầu tiên được phát triển trên nền tảng khung gầm điện MEB+ của Tập đoàn Volkswagen, đánh dấu sự khởi đầu trong danh mục xe thuần điện của hãng. Mẫu xe này sẽ có giá khởi điểm từ 24.950 bảng Anh (khoảng 880 triệu đồng) và chính thức nhận đặt hàng từ tháng 7 tới.

Skoda Epiq có kích thước tổng thể dài 4.171 mm, rộng 1.798 mm, cao 1.581 mm, với chiều dài cơ sở đạt 2.601 mm. Đây là mẫu xe đầu tiên của Skoda áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Modern Solid.

Phần đầu xe được trang bị mặt ca-lăng đen bóng Tech-Deck Face thay cho lưới tản nhiệt truyền thống. Hệ thống chiếu sáng trước và sau sử dụng công nghệ LED với thiết kế chữ T độc đáo, kèm theo tùy chọn đèn chiếu sáng Matrix LED cao cấp. Dù thuộc phân khúc nhỏ, Epiq vẫn được trang bị bộ mâm lên tới 20 inch cho phiên bản đặc biệt.

Với hệ số cản gió đạt mức 0,275, Skoda Epiq được tối ưu hóa khí động học thông qua thiết kế mâm xe, cánh gió sau và hệ thống cửa chớp làm mát chủ động phía trước.

Nội thất của xe sử dụng vật liệu nhân tạo và tái chế, không có nguồn gốc động vật, với ghế ngồi hoàn thiện bằng chất liệu giả da Techtona kết hợp sợi polyester tái chế (PES).

Khu vực điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng 13 inch chạy hệ điều hành Android, kết hợp với các phím bấm vật lý tiện lợi. Phía sau vô-lăng là màn hình điện tử thay thế cho đồng hồ truyền thống.

Xe cũng tích hợp ứng dụng kết nối MySkoda, cho phép điều khiển các chức năng từ xa và sử dụng tính năng khóa kỹ thuật số (Digital Key).

Về trang bị an toàn, Skoda Epiq được trang bị 7 túi khí tiêu chuẩn cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo điểm mù, Phanh khẩn cấp phía trước và camera quét chuyển động mắt nhằm cảnh báo mệt mỏi cho người lái.

Gói công nghệ nâng cao Travel Assist 3.0 tùy chọn sẽ bổ sung thêm các tính năng đỗ xe tự động từ xa và hỗ trợ lái khi kẹt xe.

Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động dẫn động cầu trước (FWD) với động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, có hai tùy chọn công nghệ pin (LFP hoặc NMC) tương ứng với ba phiên bản.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị mô-tơ điện công suất 135 mã lực, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 37 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 190 dặm, tương đương 306 km theo chuẩn WLTP.

Cao hơn là bản Epiq 55, dùng mô-tơ điện công suất 211 mã lực và bộ pin NMC dung lượng 52 kWh. Phiên bản này có phạm vi di chuyển tối đa 272 dặm, tương đương 438 km theo chuẩn WLTP.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 24 phút và tích hợp công nghệ sạc hai chiều thông minh, cho phép cấp điện ngược lại cho thiết bị ngoại vi (V2L), hộ gia đình (V2H) hoặc lưới điện (V2G).

Skoda Epiq còn trang bị tính năng lái một bàn đạp (One-pedal driving) thông qua chế độ số B, cho phép tự điều chỉnh mức độ tái tạo năng lượng phanh. Trong giai đoạn đầu, Skoda giới thiệu phiên bản đặc biệt Epiq First Edition với cấu hình động cơ và pin của bản Epiq 55, đi kèm các chi tiết nhận diện riêng như màu sơn hai tông màu, các chi tiết trang trí màu cam và mâm xe hợp kim 20 inch.

Skoda định vị phiên bản tiêu chuẩn của Epiq có mức giá tương đương với mẫu xe chạy xăng cùng kích thước là Skoda Kamiq tại nhiều thị trường. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở châu Âu.