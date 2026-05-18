Cận cảnh Fabia bản giới hạn kỷ niệm 125 năm Skoda Motorsport

Skoda Auto mới đây giới thiệu phiên bản giới hạn Fabia Motorsport Edition với 125 chiếc được sản xuất. Mỗi chiếc xe đều có bảng đánh số thứ tự riêng, biểu trưng cho kỷ niệm 125 năm của Skoda Motorsport.

Fabia Motorsport phát triển từ Fabia 130 - mẫu xe thương mại hiệu suất cao của dòng Fabia - đồng thời mang đậm phong cách thể thao dành cho những khách hàng yêu thích thương hiệu Škoda Auto và đua xe.

Dù hướng tới nhu cầu sử dụng hàng ngày, mẫu xe vẫn giữ nhiều dấu ấn từ các dòng xe đua thành công của hãng tại Mladá Boleslav.

Xe có gói thiết kế lấy cảm hứng từ đường đua với màu sơn ánh kim trắng Moon White và các chi tiết màu đen, bao gồm cánh gió và bộ khuếch tán gió.

Cụm đèn trước Bi-LED với nền màu đen và bộ mâm hợp kim Libra 18 inch tạo nên vẻ ngoài thể thao và năng động.

Nội thất của Fabia Motorsport Edition mang tông màu đen, kết hợp giữa tính thực dụng và cảm hứng từ xe đua. Ghế thể thao phía trước và bảng táp-lô được trang trí bằng các chi tiết giả carbon.

Trái tim của Fabia Motorsport Edition là động cơ 1.5 TSI evo2 công suất 130 kW, được tinh chỉnh để mang lại hiệu suất cao hơn so với động cơ tiêu chuẩn.

Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp cũng được điều chỉnh để tăng tốc nhanh hơn và cải thiện khả năng sử dụng hàng ngày.

Khách hàng sở hữu phiên bản giới hạn này sẽ nhận được hộp quà đặc biệt, bao gồm chứng nhận xuất xứ có chữ ký của Ban Điều hành Skoda Auto, găng tay lái xe và một món đồ sưu tầm độc đáo: một mảnh khung an toàn từ xe đua Skoda Fabia RS Rally2.

Skoda Motorsport đã có bề dày lịch sử với nhiều thành công trong các giải đua, đặc biệt là ở hạng mục rally. Kể từ năm 2015, các mẫu xe rally dựa trên Fabia đã trở thành một trong những dòng xe thành công nhất trong lịch sử phân hạng Rally2.

Phiên bản Fabia Motorsport Edition không chỉ tôn vinh những thành tựu này mà còn mang đến một trải nghiệm độc quyền cho 125 khách hàng.