Cập nhật bảng giá xe Skoda mới nhất tháng 5/2026

Skoda là thương hiệu xe hơi của Séc, thành lập vào năm 1895. Hãng ký hợp tác chiến lược với Volkswagen vào năm 1991 và chính thức trở thành "người cùng nhà" với loạt thương hiệu có tiếng như Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati, Seat, Scania...
Với khách hàng Việt, Skoda có thể còn khá mới mẻ nhưng với người dân thuộc khu vực Trung và Đông Âu đây lại là thương hiệu ô tô rất phổ biến. Thậm chí, Skoda còn được mệnh danh là "Toyota của châu Âu" nhờ chuỗi sản phẩm giá rẻ, hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập thấp ở châu Âu.
Sự xuất hiện của Skoda góp phần đa dạng hóa lựa chọn ô tô châu Âu trong phân khúc SUV và sedan cỡ trung tại Việt Nam.
Trong tháng 5, khách hàng mua 2 mẫu xe sản xuất tại Việt Nam của Skoda sẽ nhận được giá xe ô tô với gói ưu đãi lên đến 80 triệu đồng, đồng thời được hưởng các đặc quyền an tâm di chuyển dài hạn:
|Mẫu xe
|Phiên bản
|Giá bán lẻ niêm yết (triệu VNĐ)
|Tổng giá trị ưu đãi & quà tặng
|Gói ưu đãi “An tâm di chuyển”
|Skoda Kushaq
|Style
|649
|80
|Gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước
|Miễn phí bảo dưỡng lần đầu tiên 7.500km
|Ambition
|599
|75
|Skoda Slavia
|Style
|568
|38
|Ambition
|528
|65
Trong tháng 4, khách hàng sở hữu các dòng xe nhập khẩu của Skoda sẽ nhận được gói ưu đãi và quà tặng giá trị đặc biệt:
|Mẫu xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Ưu đãi quy đổi thành tiền mặt
|Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt
|Tổng giá trị ưu đãi & quà tặng
|Ưu đãi giá
|Tặng 1.000 lít xăng (triệu VNĐ)
|Quà tặng 1 năm BHVC
|Gia hạn bảo hành 5 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước)
|Gói quà tặng khi giao xe
|New Karoq
|Premium
|1,009
|20
|30
|10
|60
|Sportline
|1,189
|30
|30
|Kodiaq NG
|Premium
|1,480
|30
|30
|Sportline
|1,568
|30
|30
|Kodiaq NG (MY 2026)
|Premium
|1,628
|Sportline
|1,668
|18
|18
Các đặc quyền an tâm di chuyển đi kèm: