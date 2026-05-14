Đoàn phóng viên Mỹ dính phạt nguội ở Trung Quốc, 'choáng ngợp vì 1.500 camera'

(VTC News) -

Baier đang dẫn chương trình Special Report từ Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới nước này để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp là một trong những tin tức quốc tế nổi bật đáng chú ý trong tuần này.

Người dẫn chương trình Fox nhấn mạnh việc tại Trung Quốc có hệ thống giám sát rộng khắp, đồng thời đề cập đến số lượng camera có thể nhìn thấy chỉ tại một ga tàu duy nhất.

“Thật sự là camera ở khắp mọi nơi tại Bắc Kinh. Chúng tôi đang đứng bên ngoài ga Haidian, và tôi có thể đếm được ít nhất 20 chiếc camera ở góc phố này", Baier nói.

Ảnh chụp màn hình phóng sự của Fox News.

Baier cho rằng sự xuất hiện dày đặc của camera khiến người dân tránh làm những việc như băng qua đường sai luật vì hậu quả có thể đến ngay lập tức. Sau đó, ông chia sẻ trải nghiệm thực tế của chính đoàn làm tin của mình, kể với khán giả về việc tài xế của họ nhận vé phạt chỉ vài phút sau khi vi phạm luật đỗ xe.

“Thực tế là riêng ở Bắc Kinh, họ đã lắp thêm 1.500 camera chỉ trong năm nay. Họ nhìn thấy mọi thứ. Không ai băng qua đường sai luật ở đây vì có thể bị phạt ngay lập tức. Thực tế, tài xế của chúng tôi đỗ xe trái phép trong hai phút, và anh ấy nhận được thông báo trên điện thoại rằng mình bị phạt khoảng 40 USD vì camera đã ghi lại việc đó", ông nói.

Người dẫn chương trình của Fox News, Bret Baier.

Một báo cáo hồi tháng 12 của Viện Chính sách Chiến lược Áo ước tính rằng có khoảng 600 triệu camera trên khắp Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng hệ thống giám sát hiện nay còn bao gồm công nghệ AI như nhận diện khuôn mặt và theo dõi vị trí. Báo cáo cho biết việc thực thi pháp luật tức thời như Baier mô tả có thể được đẩy lên mức cao hơn nhờ AI, chẳng hạn thông qua các kế hoạch cho phép camera và drone tích hợp AI “tự động phát hiện và thực thi pháp luật một cách thông minh”, theo các tài liệu từ một địa phương ở Thượng Hải.

Hôm 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thảo luận thương mại, Iran, công nghệ và các vấn đề cốt lõi khác. Trước khi lên đường tới Trung Quốc hôm 12/5, ông Trump gọi ông Tập là “một người bạn”. "Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi tin rằng những điều tích cực sẽ diễn ra. Đây sẽ là một chuyến đi rất đáng chú ý", ông Trump nói.

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt, đồng thời khẳng định thành công của mỗi nước là cơ hội cho nước còn lại. Ông Tập cũng kêu gọi biến năm 2026 thành một dấu mốc mang tính lịch sử trong quan hệ Trung - Mỹ, “kế thừa quá khứ và mở ra tương lai”.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Tập diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Busan, bên lề hội nghị APEC. Khi đó, các vấn đề thương mại, fentanyl và đất hiếm là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự song phương