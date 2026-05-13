Ông Trump đến Trung Quốc, tiết lộ trọng tâm cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến Bắc Kinh để tham dự cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một trong những tin quốc tế đáng chú ý, khi cả hai bên đều nhấn mạnh sự ổn định bất chấp những chia rẽ sâu sắc.

Một thỏa thuận thương mại mong manh vẫn còn hiệu lực, nhưng những khác biệt về thuế quan, xuất khẩu đất hiếm... vẫn chưa được giải quyết. Mỹ cũng dự kiến ​​sẽ đề cập đến các nội dung cạnh tranh công nghệ, bao gồm cả việc hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến.

Xung đột Iran cũng nổi lên như một vấn đề then chốt, với việc Mỹ thúc giục Trung Quốc gây áp lực lên Tehran, đặc biệt là về eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump nói ông Tập không cần can thiệp với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin rằng Trung Quốc cần can thiệp vào các vấn đề liên quan đến Iran, bác bỏ quan điểm cho rằng Bắc Kinh có thể đóng vai trò trong tình hình này.

“Tôi không nghĩ ông ấy cần làm vậy", ông Trump nói khi được hỏi liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nên can thiệp hay không. Ông Trump đưa ra phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng, trong lúc trả lời các câu hỏi về Iran và căng thẳng địa chính trị.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có thể giúp ích theo cách nào không, ông Trump nói thêm: “Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran và chúng tôi sẽ thắng theo cách này hay cách khác. Chúng tôi sẽ thắng một cách hòa bình hoặc bằng cách khác”, ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều câu hỏi về vai trò của Iran trong các xung đột khu vực và liệu các cường quốc toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc, có thể tác động đến tình hình hay không.

Ông Trump nói thương mại sẽ là trọng tâm hàng đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thương mại sẽ là trọng tâm chính trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong chuyến thăm Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập về rất nhiều vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ hơn bất cứ điều gì khác, đó sẽ là thương mại", Trump nói.

Ông Trump khẳng định: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập và tôi nghĩ điều đó sẽ tiếp tục như vậy", cho biết hai nhà lãnh đạo có “rất nhiều vấn đề để thảo luận".

Ông Trump cũng hạ thấp vai trò của Iran trong các cuộc thảo luận, nói rằng đây sẽ không phải là chủ đề chính.

“Thành thật mà nói, tôi sẽ không nói Iran là một trong những chủ đề đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát vấn đề Iran rất tốt”, Tổng thống Trump nói.