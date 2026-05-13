Ông Trump: Mỹ không cần Trung Quốc giúp đỡ để chấm dứt xung đột với Iran

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông không nghĩ mình cần phải nhờ đến sự can thiệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chấm dứt cuộc quyết xung đột với Iran.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với vấn đề Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt", ông Trump nói.

Ông Trump thông tin thêm cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran.

Hơn 1 tháng sau khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Trong khi đó, Iran được cho là đang củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thông qua thỏa thuận với Iraq và Pakistan nhằm vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng từ khu vực này. Nhiều nguồn tin cho biết một số quốc gia khác cũng đang tìm kiếm thỏa thuận tương tự, động thái có thể giúp Tehran mở rộng ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải chiến lược này trong dài hạn.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc cũng nhất trí không quốc gia nào được phép thu phí giao thông qua eo biển Hormuz.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017.