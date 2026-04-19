Skoda là thương hiệu xe hơi của Séc, thành lập vào năm 1859. Đến năm 2000, Skoda được Tập đoàn Volkswagen mua lại và chính thức trở thành "người cùng nhà" với loạt thương hiệu có tiếng như Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati, Seat, Scania...

Với khách hàng Việt, Skoda có thể còn khá mới mẻ nhưng với người dân thuộc khu vực Trung và Đông Âu đây lại là thương hiệu ô tô rất phổ biến. Thậm chí, Skoda còn được mệnh danh là "Toyota của châu Âu" nhờ chuỗi sản phẩm giá rẻ, hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập thấp ở châu Âu.

Tính đến nay, Skoda đã xây dựng được vị trí nhất định trong làng ô tô toàn cầu với việc có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Và Việt Nam là căn cứ địa tiếp theo được nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Séc lựa chọn làm cửa ngõ dẫn vào thị trường Đông Nam Á vốn nhiều tiềm năng.

Sự xuất hiện của Skoda góp phần đa dạng hóa lựa chọn ô tô châu Âu trong phân khúc SUV và sedan cỡ trung tại Việt Nam.

Skoda bắt đầu thực hiện tham vọng của mình bằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác với TC Motor vào tháng 10/2022 và hiện đã xây dựng website chính thức dành cho thị trường Việt Nam. Theo dự kiến ban đầu, Skoda sẽ nhập khẩu 4 mẫu xe từ châu Âu về Việt Nam ngay trong năm 2023, bao gồm Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia.

Sau khi nhà máy Skoda được xây dựng tại khu công nghiệp Việt Hưng (Hạ Long, Quảng Ninh) đi vào hoạt động, hãng lắp ráp mẫu Kushaq và Slavia trong năm 2024. Tiếp sau đó hãng phát triển 6 mẫu ô tô điện, bao phủ nhiều phân khúc khác nhau ở giai đoạn 3 năm tiếp theo (đến năm 2026).

Trong tháng 4/2026, giá xe Skoda tại Việt Nam nhìn chung duy trì ở mức cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Các đại lý tiếp tục áp dụng những chương trình ưu đãi nhằm kích cầu như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ hay gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm. Điều này giúp các mẫu xe Skoda trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm xe châu Âu có mức giá dễ tiếp cận.

Bảng giá xe Skoda mới nhất tháng 4/2026:

Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Ưu đãi Skoda Slavia Active 468.000.000 - 100% phí trước bạ - Miễn phí bảo dưỡng lần đầu 7.500 km Ambition 528.000.000 - 100% phí trước bạ - Miễn phí bảo dưỡng lần đầu 7.500 km Style 568.000.000 - 100% phí trước bạ - Miễn phí bảo dưỡng lần đầu 7.500 km Skoda Kushaq Ambition 599.000.000 - Miễn phí bảo dưỡng 7.500 km đầu tiền - Tặng thẻ xăng trị giá 3.000.000 VND Style 649.000.000 Skoda Karoq Premium 1.009.000.000 - Giá từ 999 triệu đồng Sportline 1.189.000.000 - Gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm - Nhận ngay Quà tặng độc quyền của thương hiệu khi mua xe Skoda Kodiaq Premium 1.480.000.000 Sportline 1.568.000.000 - Gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm - Nhận ngay Quà tặng độc quyền của thương hiệu khi mua xe

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe, tương tự mặt bằng giá xe ô tô trên thị trường hiện nay.