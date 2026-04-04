Bảng giá xe Piaggio Vespa LX 125 mới nhất tháng 4/2026

Vespa LX 125 là một trong những mẫu xe scooter được ưa chuộng nhất của hãng Piaggio. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2006 để kỷ niệm 60 năm ngày ra đời của chiếc Vespa đầu tiên (1946), mẫu xe này mang tên LX, viết tắt của số 60 theo cách viết La Mã, thể hiện sự tôn vinh đối với thương hiệu huyền thoại.

Phiên bản mới nhất của Vespa LX 125 được trang bị động cơ 125cc, 4 thì, với công suất 10.06 mã lực, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và nhanh chóng. Hệ thống phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau đảm bảo an toàn cho người lái.

Vespa LX 125 2026 có hai phiên bản: bản tiêu chuẩn và bản giới hạn, với tổng cộng 6 màu sắc đa dạng. Phiên bản tiêu chuẩn có các màu xám, đỏ và trắng, trong khi phiên bản giới hạn được sản xuất với màu đen, vàng và bi-color.

Mặc dù thiết kế của Vespa LX 125 2026 không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước, nhưng vẫn giữ được phong cách riêng biệt và năng động. Kích thước tổng thể của xe là 1.770 mm dài, 705 mm rộng, với chiều dài cơ sở 1.280 mm, chiều cao yên 785 mm và trọng lượng 114 kg.

Cụm đèn pha mới vẫn giữ nét cổ điển đặc trưng, trong khi đèn xi nhan được bố trí khéo léo để tăng tính thẩm mỹ. Gương chiếu hậu bằng kim loại mạ crom không chỉ tăng độ sáng mà còn chống bám bẩn hiệu quả.

Vespa LX 125 sử dụng bộ vành đúc 5 chấu với vành 11 inch ở phía trước và 10 inch ở phía sau, giúp cải thiện khả năng lái và độ an toàn. Bánh trước được trang bị phanh đĩa, mang lại hiệu suất phanh tốt hơn so với phanh tang trống truyền thống.

Đặc biệt, khối động cơ i-Get mới là một trong những nâng cấp đáng chú ý của Vespa LX 125 2026. Động cơ xylanh đơn, dung tích 124,5cc, sản sinh công suất 10,2 mã lực tại tua máy 7.600 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 10,6 Nm tại tua máy 6.000 vòng/phút.

Động cơ mới không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn đạt tiêu chuẩn EURO3, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Vespa LX 125 thuộc thế hệ mới nhất vừa được ra mắt vào năm ngoái đang được bán ra tại Việt Nam. Giá xe Vespa LX 2026 khá ổn định, ngang bằng với giá bán lẻ đề xuất của Piaggio.

Bảng giá xe Piaggio Vespa LX 125 mới nhất tháng 4/2026

Phiên bản Giá đề xuất (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (VNĐ) Vespa LX 125 iGet 67.900.000 68.000.000 75.361.000 Vespa LX 125 3V i.e 66.900.000 67.000.000 74.311.000

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.