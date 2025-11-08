Xe Vespa trong tháng 11 này tiếp tục bán ra thị trường với 5 mẫu xe gồm: Vespa GTS, Vespa GTV, Vespa Primavera, Vespa Sprint và Vespa 946 Snake. Đi cùng với các mẫu xe có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe máy Vespa trong tháng 11/2025 vẫn duy trì với giá bán dao động trong khoảng từ 80 - 460 triệu đồng/xe, cụ thể:

- Giá xe Vespa Sprint với 7 phiên bản đang dao động trong khoảng từ 85,9 - 119,8 triệu đồng.

- Giá xe Vespa Primavera với 3 phiên bản vẫn dao động trong khoảng từ 80 - 84,2 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTS với 3 phiên bản tiếp tục duy trì trong khoảng từ 126,5 - 158,6 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTV với 2 phiên bản đang được dao động trong khoảng từ 159,8 - 163,8 triệu đồng.

- Tương tự, giá xe Vespa 946 Snake cũng đang được duy trì ở mức 460 triệu đồng.

Vespa Sprint Officina 8 150. (Ảnh: Vespa)

Vespa là thương hiệu xe tay ga cao cấp đến từ Ý, thuộc tập đoàn Piaggio với bề dày lịch sử lâu đời và được yêu mến trên toàn thế giới. Xe sở hữu phong cách thiết kế thanh lịch, độc đáo mang tính biểu tượng giữa sự cổ điển và hiện đại, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và quyền quý.

Xe Vespa còn được biết đến với chất lượng ấn tượng nhờ khối động cơ mạnh mẽ, các chi tiết gia công tỉ mỉ, sử dụng vật liệu tốt, đảm bảo độ bền và còn được trang bị loạt tính năng hiện đại như hệ thống phanh ABS, chìa khóa thông minh,... Do đó, sở hữu một chiếc Vespa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cách thể hiện phong cách cá nhân, một phần của lối sống.

Theo ghi nhận, giá xe máy Vespa tại các đại lý trong tháng 11 này vẫn bình ổn, riêng mẫu Primavera giảm từ 3 - 6,5 triệu đồng. Giá thực tế và giá niêm yết đang chênh lệch khoảng 0,1 - 6,5 triệu đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Vespa Primavera RED 125.

Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Vespa)

Bảng giá xe Vespa mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vespa Sprint 125 Vàng 85,9 86 0,1 Đỏ 85,9 86 0,1 Vespa Sprint S 125 Xanh 88,2 88 -0,2 Trắng 88,2 88 -0,2 Xám 88,2 88 -0,2 Đen 88,2 88 -0,2 Vespa Sprint S 150 Xám 104 104 0 Trắng 104 104 0 Xanh 104 104 0 Đen 104 104 0 Vespa Sprint Tech 125 Xám 103,8 103,8 0 Đen 103,8 103,8 0 Vespa Sprint Tech 150 Xám 119,8 119,8 0 Đen 119,8 119,8 0 Vespa Sprint Officina 8 150 Xanh 110 110 0 Vespa Sprint Officina 8 125 Xanh 92,2 92,2 0 Vespa Primavera 125 Trắng 80 80 0 Đỏ 80 80 0 Vespa Primavera S 125 Xanh 82,4 82,4 0 Trắng 82,4 82,4 0 Xanh 82,4 82,4 0 Vespa Primavera RED 125 Đỏ 84,2 84,2 0 Vespa GTS Classic 150 Be 126,5 126,5 0 Đen 126,5 126,5 0 Vespa GTS Super Sport 150 Trắng 137 137 0 Xanh 137 137 0 Xám 137 137 0 Đen 137 137 0 Vespa GTS SuperTech 300 Xám 158,6 158,6 0 Xanh 158,6 158,6 0 Vespa GTV 300 Be 159,8 159,8 0 Trắng 159,8 159,8 0 Xanh 159,8 159,8 0 Vespa GTV Officina 300 Xanh 163,8 163,8 0 Vespa 946 Snake 150 Xanh nhạt 460 460 0

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí biển số xe, phí bảo hiểm dân sự và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Vespa và khu vực bán xe.