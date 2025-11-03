Bảng giá xe máy Medley mới nhất tháng 11/2025

Theo ghi nhận, xe tay ga Medley trong tháng 11/2025 tiếp tục đưa ra thị trường với 2 phiên bản: Medley 125 S và Medley 150 S. Đi cùng với các phiên bản sẽ có 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen, xanh và trắng.

Giá niêm yết của Piaggio Medley trong tháng 11 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 10/2025, cụ thể: Medley 125 S đang có mức giá bán 80 triệu đồng và Medley 150 S đang có mức giá bán 96,8 triệu đồng.

Piaggio Medley 125 S. (Ảnh: Piaggio)

Piaggio Medley là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được ưa chuộng tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế thanh lịch, hiện đại cùng khả năng vận hành êm ái và ổn định. Xe sở hữu động cơ i-get mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm nhiều tiện ích thông minh như cốp rộng, hệ thống khóa thông minh và màn hình hiển thị đa thông tin – đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày một cách tiện lợi và an toàn.

Không chỉ phù hợp cho việc đi lại trong đô thị, Medley còn mang lại trải nghiệm lái mượt mà trên các cung đường dài nhờ hệ thống khung gầm chắc chắn và phanh ABS an toàn. Với chi phí vận hành hợp lý và thiết kế sang trọng, Medley là lựa chọn lý tưởng cho giới trẻ năng động, người đi làm và những ai tìm kiếm một chiếc xe tay ga vừa tiện nghi, vừa đẳng cấp.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Medley trong tháng 11/2025 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế với giá niêm yết của hãng vẫn không có sự chênh lệch và giá bán cao nhất được ghi nhận đối với Medley phiên bản 150 S.

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Medley 125 S Trắng 80 80 0 Đen 80 80 0 Xanh 80 80 0 Medley 150 S Trắng 96,8 96,8 0 Đen 96,8 96,8 0 Xanh 96,8 96,8 0

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của các đại lý Piaggio và khu vực bán xe.