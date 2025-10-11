Trong tháng 10/2025, xe côn tay YZF-R15 tiếp tục bán ra thị trường gồm 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15, kèm theo đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 10 này vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 9/2025, cụ thể: Mẫu xe YZF-R15 đang có giá bán trong khoảng từ 70.000.000 - 78.000.000 đồng và mẫu xe YZF-R15M đang có giá bán trong khoảng từ 86.000.000 - 87.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15M phiên bản Monster Energy. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha YZF-R15 là mẫu xe côn tay thể thao sở hữu những đường nét sắc sảo, chất lừ từ "đàn anh" YZF-R1 như thân xe khí động học, hệ thống đèn LED, phuộc trước hành trình ngược và màn hình LCD hiển thị thông tin đa dạng.

Hơn nữa, xe YZF-R15 còn được trang bị động cơ xi-lanh đơn 155cc, 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 19,3 mã lực tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7Nm tại 8.500 vòng/phút và có hệ thống phun xăng điện tử, van biến thiên VVA giúp xe có thể vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa phát huy được khả năng vận hành bền bỉ, mang lại những trải nghiệm phấn khích cho các tay lái.

Hiện giá xe máy YZF-R15 tại các đại lý trong tháng 10/2025 không có sự biến động nào. So với giá đề xuất của hãng, mức giá thực tế không có sự chênh lệch nào.

Bảng giá xe máy Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch YZF-R15 Xanh GP 70.000.000 70.000.000 0 Đen 70.000.000 70.000.000 0 YZF-R15 mới Xanh GP 78.000.000 78.000.000 0 Đen 78.000.000 78.000.000 0 YZF-R15M mới Bạc đen 86.000.000 86.000.000 0 YZF-R15M 60 năm tranh tài Trắng đỏ 87.000.000 87.000.000 0 YZF-R15M Monster Energy Đen xanh 87.000.000 87.000.000 0

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.