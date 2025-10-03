Bảng giá xe máy Medley mới nhất tháng 10/2025

Xe tay ga Medley trong tháng 10 này vẫn được hãng Piaggio bán ra thị trường với 2 phiên bản: Medley 125 S và Medley 150 S. Đi cùng với đó có 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen, xanh và trắng.

So với tháng 9/2025, giá niêm yết của Piaggio Medley trong tháng 10/2025 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Medley 125 S vẫn có giá bán 80 triệu đồng và Medley 150 S vẫn có giá bán 96,8 triệu đồng.

Piaggio Medley 150 S. (Ảnh: Piaggio)

Piaggio Medley là mẫu xe tay ga hướng đến người dùng thành thị với thiết kế thanh lịch, sang trọng và nhiều tiện ích hiện đại. Xe trang bị động cơ iGet mạnh mẽ, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm cốp rộng, hệ thống khóa thông minh và màn hình LCD sắc nét, mang đến trải nghiệm tiện nghi và an toàn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc tay ga vừa thời trang, vừa thực dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Theo ghi nhận, giá xe máy Medley tại các đại lý trong tháng 10 này tiếp tục ổn định. Giá bán thực tế với giá niêm yết của hãng đang không có sự chênh lệch và giá bán cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản 150 S.

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Medley 125 S Trắng 80 80 0 Đen 80 80 0 Xanh 80 80 0 Medley 150 S Trắng 96,8 96,8 0 Đen 96,8 96,8 0 Xanh 96,8 96,8 0

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của các đại lý Piaggio và khu vực bán xe.