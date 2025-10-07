Trong tháng 10/2025, xe côn tay Exciter vẫn được Yamaha bán ra thị trường 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, kèm theo đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 9/2025, giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 10 không có sự thay đổi mới nào, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 đang có giá 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA đang có mức giá dao động trong khoảng từ 48 - 55,2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp ABS mới. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Exciter là mẫu xe côn tay thể thao nổi bật trong phân khúc phổ thông, được mệnh danh là "vua đường phố" tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh và đậm chất thể thao, Exciter không chỉ thu hút người dùng trẻ tuổi mà còn trở thành biểu tượng phong cách của giới chơi xe côn tay.

Mẫu xe này sở hữu khối động cơ 155cc VVA mạnh mẽ, hộp số 6 cấp, kết hợp công nghệ van biến thiên thông minh giúp tối ưu hiệu suất ở cả dải tốc độ thấp và cao. Bên cạnh đó, Exciter còn được trang bị nhiều tính năng như hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, phanh đĩa trước sau và thiết kế khung sườn chắc chắn, mang đến cảm giác lái phấn khích và linh hoạt trong đô thị.

Theo ghi nhận, giá xe máy Exciter tại các đại lý trong tháng 10/2025 nhìn chung vẫn bình ổn. Hiện mức giá bán thực tế với mức giá đề xuất của hãng không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch 155 VVA tiêu chuẩn Đen xám 48 48 0 Đỏ xám 48 48 0 Vàng xám 48 48 0 155 VVA tiêu chuẩn màu mới Đen xám 48,2 48,2 0 Đỏ đen xám 48,2 48,2 0 Vàng đen xám 48,2 48,2 0 155 VVA cao cấp Đen nâu 51 51 0 Đỏ 51 51 0 Xanh 51 51 0 155 VVA cao cấp màu mới Đỏ đen xám 51,2 51,2 0 Đen nâu 51,2 51,2 0 Xanh xám vàng đen 51,2 51,2 0 155 VVA cao cấp ABS mới Đen 54 54 0 Xanh 54 54 0 Xám xanh 54 54 0 Trắng đen 54 54 0 155 VVA giới hạn ABS GP Xanh GP 55 55 0 155 VVA giới hạn ABS GP màu mới Xanh đen 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS Monster màu mới Đen xanh 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS màu mới Bạc xanh 54,2 54,2 0 Cam đen 54,2 54,2 0 Trắng đen 54,2 54,2 0 Đen 54,2 54,2 0 150 giới hạn màu mới Trắng đen 45,8 45,8 0 Xám đen 45,8 45,8 0 Xám ánh xanh đen 45,8 45,8 0 Xanh đen 45,8 45,8 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm dân sự, phí trước bạ và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.