Mẫu xe CBR150R của hãng Honda trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi cùng với 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen xám, đỏ và đen đỏ.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 10/2025 vẫn ổn định, cụ thể như sau: Bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt đang được bán với giá 73,29 triệu đồng và bản thể thao đang được bán với giá 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda CBR150R nổi bật với thiết kế sắc nét, thể thao cùng hiệu năng vận hành ấn tượng trong phân khúc sportbike 150cc. Động cơ DOHC 150cc mang lại công suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm khung gầm nhẹ giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong đô thị và ổn định trên những chuyến đi ngắn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các tay lái trẻ tìm kiếm trải nghiệm thể thao nhưng dễ dàng kiểm soát và bảo dưỡng.

Hiện giá xe máy CBR150R tại các đại lý trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế đang cao hơn khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng/xe so với mức giá đề xuất của hãng, giá bán cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 72,29 77,5 5,21 Phiên bản đặc biệt Đen xám 73,29 78,3 5,11 Phiên bản thể thao Đỏ 73,79 78,5 4,71

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm phí bảo hiểm, phí VAT, phí ra biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy vào mỗi thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.