Dậy sớm từ 8 giờ sáng, người dân xếp hàng rước lộc Vàng 0,1 chỉ ngày đầu năm

(VTC News) -

Không chỉ tại Thủ đô, sức nóng của BST Tứ Quý Thịnh Vượng còn lan tỏa mạnh mẽ tới phương Nam trong ngày đầu tiên thương hiệu này chính thức hiện diện tại TP.HCM.

"Săn" lộc đầu năm – Nét đẹp văn hóa thời hiện đại

Ghi nhận từ 8 giờ sáng ngày 2/1/2026, bầu không khí tại các điểm bán mới của Bảo Tín Mạnh Hải tại Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp. Đặc biệt, tại số 608 - 608C Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, hàng trăm người dân cũng đã có mặt từ sớm để sở hữu bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai để cầu may cho năm mới 2026.

Ai nấy đều háo hức mong muốn trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai để cầu may cho năm mới 2026.

Người dân khoe phiếu mua Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.

Anh K (27 tuổi, Hà Nội), một trong những người đầu tiên cầm trên tay sản phẩm, hào hứng: “Mình quyết tâm dậy sớm đến cửa hàng tại Trần Nhân Tông để xông đất đầu năm. Điều mình ưng nhất là dòng Tiểu Kim Cát này không tính tiền công, mua bao nhiêu tính bấy nhiêu theo giá vàng nên rất phù hợp để những người trẻ như mình tích lũy dần.”

Dòng người xếp hàng mua Vàng 24K tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày đầu năm.

Lý giải cho sức nóng của BST Tứ Quý Thịnh Vượng, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, bản vị 0,1 chỉ đang dần trở thành sự lựa chọn “quốc dân” vì phá vỡ rào cản về tài chính. Với chỉ hơn 1,5 triệu đồng, bất kỳ ai từ sinh viên đến nhân viên văn phòng đều có thể sở hữu vàng 24K chuẩn mực, an toàn cho tích lũy bền vững.

Chị H (TP.HCM) vừa nhận sản phẩm vừa cười nói: “Hồi giờ nghe danh hiệu Bảo Tín Mạnh Hải uy tín lắm, nay thấy khai trương sát nhà là mình ghé liền. Ở Sài Gòn mình hay mua vàng nhẫn, nhưng nay thấy cái thẻ 0.1 chỉ này đẹp quá, ép vỉ cứng cáp, bỏ vô ví gọn hơ mà không sợ móp méo như vàng chỉ bình thường. Mua lấy hên ngày mùng 1, hy vọng cả năm tiền vô như nước”.

Thông điệp cát tường từ biểu tượng Tứ Quý Không chỉ là tài sản, mỗi thẻ vàng trong BST còn mang lời chúc: Tùng - Bền chí, Cúc - An nhiên, Trúc - Vươn cao, Mai - Khai vận. Sự kết hợp giữa Vàng 24K và công nghệ khắc laser 3D sắc nét đã biến sản phẩm này thành một vật phẩm phong thủy hội tụ đủ may mắn cho cả 4 mùa trong năm.

Các bạn trẻ khoe mua thành công Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.