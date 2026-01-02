+
Hiện trường bê tông bờ kè đổ sập, 4 người trú mưa tử vong ở Đắk Lắk
(VTC News) -
4 người dân thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk) đang trú mưa dưới bờ kè bị mảng bê tông đổ sập, vùi lấp tử vong.
Nguyễn Gia - Minh Minh
Tin mới
Hiện trường bê tông bờ kè đổ sập, 4 người trú mưa tử vong ở Đắk Lắk
14:33 02/01/2026
VTC News TV
Ba số bí ẩn: Bài toán khiến nhiều người bó tay
14:11 02/01/2026
Hỏi - Đáp
Hơn 20 năm tiết kiệm đến mức không bạn bè, tôi được về hưu sớm nhưng quá cô đơn
14:00 02/01/2026
Ý kiến
Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 2/1/2026 - XSNT 2/1
14:00 02/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 2/1/2026 - XSVL 2/1
14:00 02/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 2/1/2026 - XSBD 2/1
14:00 02/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 2/1/2026 - XSTV 2/1
14:00 02/01/2026
Xổ số miền Nam
XSMN 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/1/2026
14:00 02/01/2026
Xổ số miền Nam
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền
13:56 02/01/2026
Bản tin 113
Đừng làm 5 điều này nếu không muốn cơ thể phải trả giá đắt
13:44 02/01/2026
Dinh dưỡng
5 trợ thủ AI thú vị đồng hành cùng bạn năm 2026
13:39 02/01/2026
AI
Cận cảnh nghệ nhân ở làng nghề hơn 600 tuổi xứ Huế biến tre thành tiền
13:36 02/01/2026
Đời sống
Cận cảnh hiện trường vụ sập bờ kè làm 4 người tử vong ở Đắk Lắk
13:18 02/01/2026
Tin nóng
Diễn biến chiến sự Nga–Ukraine đầu năm 2026: Hai bên tố nhau tấn công mục tiêu dân sự
13:05 02/01/2026
Thời sự quốc tế
Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025
13:00 02/01/2026
Thị trường
Đầu tư xây dựng lưới điện năm 2025: EVNSPC về đích vượt chỉ tiêu
12:35 02/01/2026
Thị trường
Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập
12:31 02/01/2026
Tin nóng
Toàn cảnh 7 cây cầu vượt sông Hồng được Hà Nội khởi công trong năm 2025
12:30 02/01/2026
Tin nóng
Cháu bé 4 tuổi tử vong, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc ở Sơn La
12:12 02/01/2026
An toàn thực phẩm
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
12:05 02/01/2026
Thời tiết
Lạc bước giữa rừng mai anh đào miền biên cương
12:01 02/01/2026
Tin nóng
Thu hồi toàn quốc nước tắm gội trẻ em Dr. Papie không đạt chuẩn
11:48 02/01/2026
Tin tức
Diễn viên 'Tuyệt đỉnh kungfu' qua đời
11:35 02/01/2026
Sao thế giới
Gia tộc tỷ phú gốc Hoa ở Thái Lan và bí quyết giàu 'nứt vách' vẫn hòa thuận
11:30 02/01/2026
Chuyện bốn phương
10 dấu ấn nổi bật của ngành Giáo dục năm 2025
11:05 02/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Hành khách vứt nhầm vàng vào sọt rác, nhân viên đường sắt lục tìm trao trả
10:48 02/01/2026
Đời sống
Người Hà Nội khoác áo mưa ra đường từ tờ mờ sáng trong gió rét đầu năm
10:48 02/01/2026
Tin nóng
Bộ đội dựng nhà Chiến dịch Quang Trung: Một mùa Tết khác ở vùng lũ
10:46 02/01/2026
Đời sống
Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tại các trường đại học năm 2026
10:40 02/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Năm 2026 nên đầu tư vào vàng, chứng khoán hay tiết kiệm?
10:37 02/01/2026
Đầu Tư