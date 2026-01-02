Đóng

Hiện trường bê tông bờ kè đổ sập, 4 người trú mưa tử vong ở Đắk Lắk

(VTC News) -

4 người dân thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk) đang trú mưa dưới bờ kè bị mảng bê tông đổ sập, vùi lấp tử vong.

Nguyễn Gia - Minh Minh
