Đóng

Hành trình lật mặt nạ tội phạm núp bóng nhóm 'hiệp sĩ'

(VTC News) -

Từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới