Vietlott 2/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 2/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 2/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 2/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 2/1 - Xổ số Mega 6/45 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 2/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 31/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/12/2025

Vietlott 31/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/12/2025

- Vietlott 28/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/12/2025

Vietlott 28/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/12/2025

- Vietlott 26/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/12/2025

Vietlott 26/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/12/2025

- Vietlott 24/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/12/2025

Vietlott 24/12, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/12/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số Mega 6/45 vào khung giờ 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo điều kiện để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Nếu lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại toàn bộ hệ thống điểm bán vé trên cả nước.

- Việc quay thưởng Mega 6/45 được thực hiện bằng thiết bị tự động và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và chính xác trong từng kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi thực hiện thủ tục nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

- Điều kiện vé trúng thưởng: Vé phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng và có bộ số trùng khớp với kết quả quay của kỳ tương ứng.

- Thời điểm phát hành vé: Chỉ những vé được bán trước giờ quay số ít nhất 15 phút mới đủ điều kiện dự thưởng; vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn trên, vé trúng sẽ không còn hiệu lực chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể nhận tiền ngay tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, mang lại sự nhanh chóng và thuận tiện.

- Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận giải, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối.

- Vietlott cam kết chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người chơi hoàn toàn yên tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Đối tượng tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm bị pháp luật hạn chế tham gia.

- Hình thức chi trả: Tiền thưởng được trả bằng đồng Việt Nam, và người trúng giải có trách nhiệm nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần điền thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác minh và nhận thưởng được thực hiện thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 2/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.