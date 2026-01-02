U23 Việt Nam gặp bất lợi, HLV Kim Sang-sik lo lắng thay đổi kế hoạch

(VTC News) -

Sau ít ngày tập luyện tại Doha (Qatar), U23 Việt Nam bắt đầu di chuyển đến Jeddah (Ả Rập Xê Út) để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chuyến bay chỉ kéo dài 2 tiếng nên U23 Việt Nam không gặp vấn đề về sức khỏe hay thời gian chờ đợi.

Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ ở địa điểm tập huấn và địa điểm thi đấu mới là vấn đề lớn. Trong những ngày tập huấn tại Qatar, thời tiết tại Doha khá lạnh, dao động từ 11–18 độ C. Trong khi đó, thời tiết tại Jeddah được dự báo ấm hơn ở mức 20-30 độ C. Dù vậy, U23 Việt Nam cần có sự thích nghi nhanh chóng nên ban huấn luyện quyết định sang Ả Rập Xê Út trước 4 ngày.

U23 Việt Nam lên đường dự giải U23 châu Á 2026.

HLV trưởng Kim Sang-sik tỏ ra lo âu, ông cho biêt sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ cũng như quỹ thời gian trong ngày để quyết định việc đội có tiến hành tập luyện hay không.

Trong trường hợp mọi điều kiện thuận lợi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Jeddah vào lúc 18h30 cùng ngày.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có 16 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út và 15 đội vượt qua vòng loại. Các đội tuyển được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào vòng tứ kết.

U23 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgzystan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Những ngày vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đón tin không vui khi thủ thành Nguyễn Tân, trung vệ Đặng Tuấn Phong và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn liên tiếp chấn thương, không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

Ngày 6/1 - 18h30: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Ngày 9/1 - 21h: U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam.

Ngày 12/1 - 23h30: U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.