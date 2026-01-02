(VTC News) -

Tết Nguyên đán luôn được xem là kỳ nghỉ lễ dài và được mong đợi nhất trong năm của người Việt Nam. Tuy nhiên, số ngày nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm không hoàn toàn cố định mà phụ thuộc vào lịch âm, dương cũng như phương án sắp xếp cụ thể do Chính phủ quyết định. Vậy lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 có điểm gì khác so với năm trước, người lao động và cán bộ, công chức sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày, thời gian cụ thể ra sao?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có gì khác?

Thông thường, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ 7 đến 9 ngày, bao gồm số ngày nghỉ theo quy định và các ngày nghỉ hằng tuần được ghép thêm. Đối với năm 2026, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã được Chính phủ chốt phương án với thời gian nghỉ tương đối dài và liền mạch.

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9859/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo nội dung văn bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 8764/BNV-CVL ngày 01/10/2025 về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Sau khi xem xét, Thủ tướng thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ trình, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo chính thức đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo đúng quy định.

Bên cạnh việc cho phép nghỉ lễ, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp lực lượng ứng trực hợp lý trong thời gian nghỉ để bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ Nhân dân.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có gì khác năm ngoái? (Ảnh: Đắc Huy)

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cụ thể

Theo phương án được phê duyệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 diễn ra từ ngày 14/02 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (Dương lịch). Trước đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo phương án nghỉ Tết và gửi công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Kết quả tổng hợp cho thấy 100% các bộ, cơ quan đều thống nhất với phương án mà Bộ Nội vụ đề xuất.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định chính thức việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ gồm 5 ngày nghỉ theo quy định, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 dương lịch (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Với cách sắp xếp này, tổng số ngày nghỉ của công chức, viên chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn phải bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể chọn một trong ba phương án sau: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Việc lựa chọn phương án nào sẽ do doanh nghiệp quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động, bảo đảm quyền lợi và sự hài hòa trong tổ chức sản xuất.

Hai bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh cùng với hoa đào Nhật Tân. (Ảnh: Ngô Nhung)

Năm 2026 có nhiều kỳ nghỉ lễ dài

Không chỉ riêng Tết Nguyên đán, năm 2026 còn được đánh giá là năm có nhiều kỳ nghỉ lễ dài và liền mạch. Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai. Như vậy, đối với các cơ quan, đơn vị nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ Giỗ Tổ kéo dài 3 ngày liên tục, từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026.

Ngay sau đó là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Hai ngày lễ này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, nối tiếp với hai ngày nghỉ cuối tuần. Nhờ đó, người lao động được nghỉ liền mạch 4 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026.

Kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm là Quốc khánh 2/9. Theo phương án hoán đổi ngày làm việc, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 22/8. Đối với người lao động trong doanh nghiệp, ngoài ngày nghỉ chính thức 2/9, người sử dụng lao động sẽ lựa chọn thêm 1 ngày nghỉ liền kề trước hoặc sau ngày lễ, tùy theo điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Quốc khánh 2/9 năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày.

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, trực lễ để bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức diễn ra thông suốt, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đối với những đơn vị không có lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật, việc sắp xếp lịch nghỉ sẽ căn cứ vào kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể tiền lương của ngày lễ, Tết đó.

Với việc nhiều ngày lễ trong năm 2026 rơi vào cuối tuần và được hoán đổi linh hoạt, năm 2026 được dự báo là một trong những năm có số ngày nghỉ lễ, Tết nhiều và dài nhất trong những năm gần đây. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình mà còn góp phần tái tạo sức lao động, cân bằng cuộc sống và nâng cao hiệu quả làm việc sau kỳ nghỉ.