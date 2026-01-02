Cận cảnh đoạn cao tốc chưa thể khai thác do thiếu các điểm kết nối

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, quy mô 4 làn xe, đi qua Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư hơn 29.500 tỷ đồng.
Tuyến đường được thiết kế gồm 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h, giữ vai trò trục kết nối chiến lược giữa Đông và Tây Nam Bộ, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô TP.HCM.
Đến nay, khoảng 30 km cao tốc đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, còn gần 25 km dù đã thi công xong nhưng vẫn chưa thể vận hành do chưa hoàn thiện các nút kết nối quan trọng ở hai đầu tuyến.
Những ngày cuối năm 2025, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn từ Km32+450 đến Km50+530 đã hoàn tất thi công từ lâu nhưng vẫn trong tình trạng rào chắn, không cho phương tiện lưu thông. Đoạn này kéo dài từ vòng xoay nút giao Phước An đến khu vực gói thầu cầu Phước Khánh.
Hai đầu tuyến được chặn bằng các khối bê tông lớn để ngăn phương tiện qua lại. Do bỏ hoang trong thời gian dài, mặt đường vắng bóng xe cộ, cỏ dại mọc um tùm hai bên, thậm chí xâm lấn cả phần làn đường, khiến toàn tuyến trở nên nhếch nhác.
Dọc tuyến, một số hệ thống chiếu sáng đã hư hỏng do lâu ngày không vận hành, chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Tại khu vực giao với vòng xoay Phước An, trạm thu phí đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn “đắp chiếu” vì thiếu đường kết nối đồng bộ.
Trước đó, phần lớn đoạn tuyến phía Tây của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Cụ thể, nút giao Trung Lương - Quốc lộ 1A được thông xe từ đầu năm 2025; đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Tạo chính thức khai thác vào tháng 4/2025.
Riêng hạng mục cầu Bình Khánh đã tổ chức lễ khánh thành ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, do chưa có điểm kết nối hoàn chỉnh nên phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua cầu.
Theo Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), “nút thắt” lớn nhất còn lại của dự án là cầu Phước Khánh, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.
Trong thời gian chờ các hạng mục cuối, VEC tạm thời đưa vào khai thác hai đoạn tuyến gồm: cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến Nguyễn Văn Tạo và đoạn Phước An đến Quốc lộ 51. Hiện hồ sơ nghiệm thu các đoạn hoàn thành đang được khẩn trương hoàn tất, ngoại trừ hai gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) và XL-NG51.
Để bảo đảm khai thác đồng bộ toàn tuyến, VEC kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền xã Phước Thái đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường và bàn giao trong tháng 12/2025.
Đây được xem là điều kiện then chốt nhằm hoàn thiện gói thầu XL-NG51, nút giao Quốc lộ 51, qua đó đưa toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác đồng bộ dự kiến trong tháng 9/2026, tránh tình trạng tuyến đường “xong mà chưa chạy”, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.