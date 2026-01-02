Lập xuân 2026 là ngày nào?

(VTC News) -

Trong 24 tiết khí, Lập xuân là tiết khí đầu tiên, thời điểm kết thúc mùa đông giá rét, bắt đầu mùa xuân tươi mới. Người xưa gọi đây là lúc "dương khí hồi sinh", mang theo hy vọng về một khởi đầu mới tốt lành. Vậy Lập xuân 2026 rơi vào ngày nào và mỗi người nên làm gì thời điểm này để đón nhận năng lượng tích cực?

Tiết Lập xuân 2026 bắt đầu từ ngày nào?

Nhiều người nhầm lẫn rằng Lập xuân luôn trùng với Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tiết khí được tính theo vị trí của Trái đất xung quanh Mặt trời (Dương lịch). Cụ thể, Lập xuân bắt đầu khi Mặt trời ở vị trí kinh độ 315°.

Ngày Lập xuân 2026 là thứ Tư ngày 4/2/2026 (Dương lịch) hay ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Lập xuân cũng là tiết khí đầu tiên trong “Tứ Lập” (Lập xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông), các tiết khí mở đầu bốn mùa trong năm.

Lập xuân là tiết khí cho chu kỳ 4 mùa mới. (Ảnh: Minh Đức)

Trong văn hóa phương Đông, Lập xuân được coi là ngày "vạn vật hồi sinh". Đây là thời điểm ranh giới giữa cái cũ và cái mới, khi sự sống bắt đầu.

Lúc này cây cối bắt đầu đâm trồi nảy lộc. Cây đào nở đẹp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, cỏ cây trong bùn đất cũng nóng lòng chờ đợi để mọc ra. Tất cả đã mang đến cảnh tượng “xuân đáo nhân gian thảo mộc tri” (xuân đến nhân gian cây cỏ biết). Lúc này nhiều người cũng bắt đầu đi chợ Tết, chơi xuân, tham dự lễ hội văn hóa, trải nghiệm ý xuân tinh tế kỳ diệu.

Nên làm gì trong tiết khí Lập xuân?

Về mặt phong thủy, Lập xuân là lúc từ trường Trái Đất có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhiều người theo phong thủy cho rằng năng lượng trong ngày này rất tinh khiết, nếu biết cách tận dụng sẽ giúp gia chủ cải thiện vận may, sức khỏe và tài lộc cho cả năm sắp tới.

Dậy sớm đón bình minh

Bắt đầu ngày Lập xuân bằng việc dậy sớm, mở rộng cửa sổ sẽ giúp gia chủ đón không khí tươi mới vào nhà. Việc đón ánh nắng ban mai cũng giúp tinh thần mọi người sảng khoái và hấp thụ dương khí, xua tan những u ám của mùa đông cũ.

Dọn dẹp nhà cửa

Không cần tổng vệ sinh quá mức như đón Tết, bạn chỉ cần đảm bảo nhà cửa gọn gàng. Đặc biệt là khu vực cửa chính và ban công nơi đón dương khí, sắc xuân vào nhà.

Trồng cây xanh

Trong tiết lập xuân, gia chủ nên mua một chậu cây nhỏ hoặc gieo hạt giống trong ngày này tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở của tài lộc. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng rất phù hợp để trồng cây, giúp cây phát triển tốt, khỏe mạnh hơn.

Nhiều người có thói quen trồng cây vào tiết Lập xuân để mong cầu may mắn. (Ảnh: Ngô Nhung)

Giữ tinh thần lạc quan

Người xưa quan niệm "đầu xuôi đuôi lọt". Trong ngày Lập xuân, bạn nên giữ tâm thế an nhiên, mỉm cười nhiều hơn và tránh tranh cãi hay gắt gỏng với người khác. Sự hòa hợp trong giao tiếp sẽ tạo ra một từ trường tích cực quanh bạn.

Đi chùa cầu an

Việc đi lễ chùa hoặc thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong ngày này không chỉ giúp tâm hồn thanh thản mà còn tích thêm phúc đức. Các chùa thời điểm này cũng luôn mở rộng cửa đón khác thập phương đến mong cầu một năm mới bình an, vạn sự hanh thông.

Ăn đồ ấm

Vào tiết Lập xuân, các loại thực phẩm có tính ấm, cay nhẹ như gừng, tỏi, hành để bảo vệ dương khí là rất phù hợp. Bên cạnh đó, các thực phẩm mang tính hàn cũng không nên sử dụng nhiều vì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giữ ấm cơ thể

Dù trời bắt đầu ấm lên nhưng bạn không nên chủ quan cởi bỏ áo khoác quá sớm. Tục ngữ có câu "xuân che thu phơi" tức vào mùa xuân cũng cần phải chú trọng việc ăn mặc đủ ấm. Phần cổ và gan bàn chân cần đặc biệt chú ý để tránh cảm lạnh.

Gừng là món ăn vừa ngon, vừa giữ ấm cơ thể phù hợp cho tiết Lập xuân. (Ảnh: Heathyliner)

Tránh vay mượn tiền

Việc vay mượn trong dịp đầu năm nói chung, ngày Lập xuân nói riêng được cho là sẽ khiến tài chính trong năm gặp biến động, khó tích lũy. Vì vậy để tránh xui xẻo, bạn nên hạn chế vay mượn, giả nợ trong ngày Lập xuân.

Tránh nói những lời xui xẻo

Lập xuân cũng là thời điểm nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh nhắc đến những điều tiêu cực hoặc buồn rầu. Nhiều người tâm niệm rằng nếu nói những lời không hay trong dịp này thì cả năm sẽ bị vận xui rui đeo bám.