Ông Zelensky bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng Tổng thống

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/1 đã bổ nhiệm ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), làm Chánh Văn phòng Tổng thống, thay cho ông Yermak, người bị miễn nhiệm hồi tháng 11/2025.

Trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được ông Zelensky công bố trên mạng xã hội X ngày 2/1, cho biết ông đã có cuộc gặp với ông Budanov và đề nghị ông đảm nhiệm cương vị mới. Trong thông báo quyết định bổ nhiệm, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tập trung cao độ vào các vấn đề an ninh, phát triển lực lượng quốc phòng và tiến trình đàm phán hòa bình.

Ông Zelensky đánh giá ông Budanov có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp và đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo tân Chánh Văn phòng phối hợp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cùng các cơ quan liên quan nhằm rà soát, cập nhật và hoàn thiện nền tảng chiến lược về quốc phòng và định hướng phát triển tiếp theo của đất nước.

Ông Budanov, 39 tuổi, được bổ nhiệm thay thế ông Andriy Yermak, người rời cương vị Chánh Văn phòng Tổng thống hồi tháng 11/2025. Việc ông Yermak từ chức diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chống tham nhũng Ukraine tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực năng lượng, trong đó có hoạt động khám xét nơi ở của ông.

Ông Budanov là một trong những gương mặt nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn tại Ukraine. Ông giữ cương vị lãnh đạo GUR từ năm 2020 và được xem là vị "kiến trúc sư" đứng sau nhiều hoạt động tình báo quan trọng của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Là sĩ quan tình báo quân đội chuyên nghiệp, ông Budanov tham gia nhiều nhiệm vụ quân sự tại miền Đông Ukraine và từng bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo GUR vào năm 2020, ông từng đảm nhiệm một số vị trí quản lý trong hệ thống tình báo quân đội. Tháng 2/2024, ông được Tổng thống Zelensky trao tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine.

Dưới sự lãnh đạo của ông Budanov, GUR đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động. Giới chức Ukraine cho biết cơ quan này đã góp phần quan trọng vào các chiến dịch nhắm vào hệ thống chỉ huy, mạng lưới hậu cần, cơ sở năng lượng và tài sản hải quân của Nga.

Việc đưa một lãnh đạo tình báo đương nhiệm vào vị trí đứng đầu Văn phòng Tổng thống được xem là bước đi hiếm hoi, cho thấy ông Zelensky muốn siết chặt sự phối hợp giữa an ninh, quốc phòng và ngoại giao trong giai đoạn nhạy cảm của tiến trình hòa bình.

“Kyrylo có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực này và đủ bản lĩnh để đạt được kết quả”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trên Telegram, ông Budanov cho biết việc được bổ nhiệm là một vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao trong thời khắc lịch sử của Ukraine, nhằm tập trung vào những vấn đề then chốt liên quan đến an ninh chiến lược của đất nước.