Trong tháng 10/2025, xe tay ga Latte vẫn bán ra thị trường với 6 phiên bản: Tiêu chuẩn, giới hạn, tiêu chuẩn màu mới 2025, tiêu chuẩn màu mới, giới hạn màu mới và giới hạn màu mới 2025, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha Latte trong tháng 10 này không có sự thay đổi nào so với tháng 9/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 38.095.000 đồng và phiên bản giới hạn được bán với giá 38.585.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới đang có giá bán 38.291.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới đang có giá bán 38.782.000 đồng.

- Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn bán với giá 38.390.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 vẫn bán với giá 38.880.000 đồng.

Yamaha Latte phiên bản giới hạn màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Latte là mẫu xe tay ga hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích phong cách hiện đại và tiện nghi trong di chuyển hàng ngày. Xe gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, sắc nét cùng nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, phù hợp với cả nam và nữ.

Động cơ Blue Core 125cc không chỉ mang lại hiệu suất vận hành mượt mà mà còn giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và khí thải. Ngoài ra, Yamaha Latte còn được trang bị loạt tiện ích hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp rộng và kết nối điện thoại tiện lợi, giúp mẫu xe trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tay ga đô thị.

Hiện giá xe máy Latte trong tháng 10/2025 không có sự biến động mới nào. So với giá niêm yết của hãng, giá bán thực tế đang chênh lệch khoảng 85.000 - 620.000 đồng/xe, với mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Latte bản giới hạn màu mới 2025.

Bảng giá xe Latte mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Latte mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Latte bản tiêu chuẩn Trắng 38.095.000 37.595.000 -500.000 Xanh 38.095.000 37.595.000 -500.000 Đen 38.095.000 37.595.000 -500.000 Đỏ 38.095.000 37.595.000 -500.000 Latte bản giới hạn Xám đen 38.585.000 38.500.000 -85.000 Latte bản tiêu chuẩn màu mới Đen 38.291.000 38.000.000 -291.000 Đỏ đen 38.291.000 38.000.000 -291.000 Latte bản giới hạn màu mới Xám trắng 38.782.000 38.500.000 -282.000 Trắng đen 38.782.000 38.500.000 -282.000 Xanh đen 38.782.000 38.500.000 -282.000 Latte bản tiêu chuẩn màu mới 2025 Đỏ đen 38.390.000 39.000.000 610.000 Đen 38.390.000 39.000.000 610.000 Latte bản giới hạn màu mới 2025 Trắng đen 38.880.000 39.500.000 620.000 Xám đen 38.880.000 39.500.000 620.000 Xanh đen 38.880.000 39.500.000 620.000 Xanh đen 38.880.000 39.500.000 620.000

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm của các đại lý Yamaha và khu vực bán xe.