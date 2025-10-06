Xe côn tay Winner R trong tháng 10 này được đưa ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi kèm với 5 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen, Đỏ đen, Xanh đen, Xám đen và Đen bạc.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Winner R trong tháng 10/2025 đang ở mức dễ tiếp cận, cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 46,16 triệu đồng, bản đặc biệt đang có giá bán 50,06 triệu đồng và bản thể thao đang có giá bán 50,56 triệu đồng.

Honda Winner R phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Winner R là mẫu xe côn tay mới ra mắt của Honda, sở hữu diện mạo thể thao, góc cạnh và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo, mang lại cảm giác mạnh mẽ và cá tính. Bảng đồng hồ kỹ thuật số âm bản, yên xe hai tông màu cùng dàn tem mới giúp tổng thể xe trở nên nổi bật và trẻ trung hơn, hướng đến đối tượng người dùng yêu thích phong cách năng động, phóng khoáng.

Ngoài ra, Honda Winner R còn được trang bị động cơ 150cc mạnh mẽ và ổn định. Xe tích hợp bộ ly hợp chống trượt hai chiều, giúp người lái vào số mượt mà và an toàn hơn khi giảm tốc đột ngột. Bên cạnh đó, các trang bị như đèn LED toàn bộ, hệ thống phanh đĩa và khung sườn cứng cáp cũng góp phần nâng cao trải nghiệm lái, biến Winner R trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe côn tay thể thao phổ thông.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Winner R trong tháng 10 này ghi nhận mức dao động từ 46,5 - 50,6 triệu đồng/xe. Giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 0,04 - 0,34 triệu đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Winner R mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Winner R mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 46,16 46,5 0,34 Đỏ đen 46,16 46,5 0,34 Phiên bản đặc biệt Đen 50,06 50,2 0,14 Đỏ đen 50,06 50,2 0,14 Xám đen 50,06 50,2 0,14 Xanh đen 50,06 50,2 0,14 Phiên bản thể thao Đỏ đen 50,56 50,6 0,04

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào mỗi thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.