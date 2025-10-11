Theo ghi nhận được, giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Suzuki trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh, vẫn dao động trong khoảng từ 53.490.000 - 132.900.000 đồng, cụ thể:

- Mẫu xe Satria F150 với một phiên bản vẫn có giá 53.490.000 đồng.

- Mẫu xe V-Strom 250SX với một phiên bản cũng đang bán với giá 132.900.000 đồng.

Suzuki V-Strom 250SX. (Ảnh: Suzuki)

Giá xe máy Suzuki tại các đại lý trong tháng 10/2025 không có sự biến động nào. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế thấp hơn khoảng 590.000 - 900.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Suzuki Satria F150 bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy hãng Suzuki mới nhất tháng 10/2025. (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Satria F150 Phiên bản đặc biệt 53.490.000 52.900.000 -590.000 V-Strom 250SX Phiên bản tiêu chuẩn 132.900.000 132.000.000 -900.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Suzuki và khu vực bán xe.