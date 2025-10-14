Mẫu xe tay ga Liberty trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường 3 phiên bản: Liberty 125, Liberty 125 Z và Liberty 125 S. Đi cùng với 7 tùy chọn màu sắc như: Đen đỏ, nâu đen, trắng, xanh, xám, đen và xanh trắng.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Piaggio Liberty trong tháng 10/2025 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể: Liberty 125 đang được bán ở mức giá 57,5 triệu đồng, Liberty 125 S đang được bán ở mức giá 57,9 triệu đồng và Liberty 125 Z đang được bán ở mức giá 59,3 triệu đồng.

Piaggio Liberty 125 Z. (Ảnh: Piaggio)

Xuất hiện trên thị trường Việt Nam như một làn gió mới từ nước Ý, Piaggio Liberty nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ thiết kế thời trang, trẻ trung đậm chất châu Âu. Mẫu xe không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch mà còn thể hiện sự đẳng cấp và cá tính cho người lái.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Liberty còn nổi bật với khối động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và đặc biệt là khả năng tiết kiệm xăng tối ưu, yếu tố giúp mẫu xe này khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Liberty trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản 125 Z.

Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Liberty 125 Trắng 57,5 57,5 0 Liberty 125 S Xanh 57,9 58 0,1 Xám 57,9 58 0,1 Đen 57,9 58 0,1 Liberty 125 Z Đen đỏ 59,3 59,5 0,2 Xanh trắng 59,3 59,5 0,2 Nâu đen 59,3 59,5 0,2

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí thuế trước bạ, phí biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.