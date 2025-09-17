Xe số Sirius trong tháng 9/2025 bán ra thị trường với 9 phiên bản: RC vành đúc màu mới, phanh đĩa màu mới, phanh đĩa màu mới 2025, phanh đĩa, phanh cơ màu mới, phanh cơ màu mới 2025, phanh cơ, vành đúc và RC vành đúc màu mới 2025, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết xe Yamaha Sirius trong tháng 9 không có sự thay đổi nào, cụ thể: Sirius phanh cơ đang bán với giá 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa đang bán với giá 20.913.000 đồng và Sirius vành đúc đang bán với giá 21.895.000 đồng.

- Sirius phanh cơ màu mới vẫn bán với mức giá 19.048.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới vẫn được bán với mức giá 21.011.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới vẫn được bán với mức giá 21.993.000 đồng.

- Tương tự, Sirius phanh cơ màu mới 2025 có giá bán 19.146.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới 2025 có giá bán 21.306.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới 2025 có giá bán 22.190.000 đồng.

Sirius phiên bản RC vành đúc. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Sirius là mẫu xe số giá rẻ sở hữu lối thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với nhiều đường nét sắc sảo mang đến sự cá tính riêng cho người lái. Hơn nữa, xe số Sirius còn được hãng trang bị khối động cơ vượt trội, mang tính tiện lợi cao và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả nên được đông đảo người dùng yêu thích và lựa chọn.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Sirius tại các đại lý trong tháng 9/2025 nhìn chung vẫn ổn định, riêng các phiên bản Sirius phanh cơ màu mới, Sirius phanh đĩa màu mới và Sirius RC vành đúc màu mới giảm xuống khoảng 3.000.000 - 3.500.000 đồng/xe.

Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản phanh cơ Đỏ đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Xám đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Phiên bản phanh đĩa Xám đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đỏ đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Trắng xanh 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Phiên bản vành đúc Xanh xám đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám ánh xanh bạc đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám vàng đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Đen bạc 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Phiên bản phanh cơ màu mới Đỏ đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Trắng xanh 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Xám đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Đen xám ánh vàng 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới Đỏ đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Trắng xanh 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Xám đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Đen xám ánh vàng 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới Đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xám xanh 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xanh đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Đỏ đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Phiên bản phanh cơ màu mới 2025 Đỏ đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Trắng đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Đen xám 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Xanh đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới 2025 Đỏ đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Trắng đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xám đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xanh đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới 2025 Đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xám đỏ 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xanh xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Vàng xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.