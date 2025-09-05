Đóng

Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe Yamaha Jupiter mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe Jupiter trong tháng 9 tiếp tục được hãng Yamaha bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Finn, đi kèm nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 9 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với giá 27.687.000 đồng và phiên bản cao cấp đang bán với giá 28.178.000 đồng. 

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới cũng đang được bán với giá 27.884.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới cũng đang được bán với giá 28.375.000 đồng.

- Tương tư, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn bán với giá 28.277.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới 2025 bán với giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn phiên bản cao cấp. (Ảnh: Yamaha)

Xe số Jupiter của hãng Yamaha được đông đảo người dùng yêu thích nhờ ngoại hình thon gọn, trẻ trung với nhiều màu sắc tươi mới. Ngoài ra, Yamaha Jupiter còn nổi bật với động cơ mạnh mẽ, dễ dàng sửa chữa và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí trong suốt hành trình lái xe.

Tại các đại lý, giá xe máy Jupiter trong tháng 9 vẫn ổn định. Giá thực tế đang cao hơn khoảng 313.000 - 3.232.000 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn màu mới 2025. 

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch
Jupiter Finn tiêu chuẩn Xanh xám 27.687.000 28.000.000 313.000
Đỏ đen 27.687.000 28.000.000 313.000
Đen xám 27.687.000 28.000.000 313.000
Jupiter Finn cao cấp Bạc 28.178.000 28.500.000 322.000
Xanh  28.178.000 28.500.000 322.000
Xám 28.178.000 28.500.000 322.000
Vàng 28.178.000 28.500.000 322.000
Jupiter Finn tiêu chuẩn mới Xanh xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000
Đỏ  27.884.000 31.000.000 3.116.000
Đen xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000
Jupiter Finn tiêu chuẩn mới 2025 Xanh xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000
Đen xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000
Trắng xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000
Jupiter Finn cao cấp màu mới Xám trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000
Trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000
Xanh 28.375.000 31.500.000 3.125.000
Xám 28.375.000 31.500.000 3.125.000
Jupiter Finn cao cấp mới 2025 Đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000
Xám đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000
Đỏ đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000
Xanh đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí thuế trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Văn Hải (Tổng hợp)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới