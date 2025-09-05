Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 9/2025

Xe Jupiter trong tháng 9 tiếp tục được hãng Yamaha bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Finn, đi kèm nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 9 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với giá 27.687.000 đồng và phiên bản cao cấp đang bán với giá 28.178.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới cũng đang được bán với giá 27.884.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới cũng đang được bán với giá 28.375.000 đồng.

- Tương tư, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn bán với giá 28.277.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới 2025 bán với giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn phiên bản cao cấp. (Ảnh: Yamaha)

Xe số Jupiter của hãng Yamaha được đông đảo người dùng yêu thích nhờ ngoại hình thon gọn, trẻ trung với nhiều màu sắc tươi mới. Ngoài ra, Yamaha Jupiter còn nổi bật với động cơ mạnh mẽ, dễ dàng sửa chữa và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí trong suốt hành trình lái xe.

Tại các đại lý, giá xe máy Jupiter trong tháng 9 vẫn ổn định. Giá thực tế đang cao hơn khoảng 313.000 - 3.232.000 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn màu mới 2025.

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Jupiter Finn tiêu chuẩn Xanh xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Đỏ đen 27.687.000 28.000.000 313.000 Đen xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Jupiter Finn cao cấp Bạc 28.178.000 28.500.000 322.000 Xanh 28.178.000 28.500.000 322.000 Xám 28.178.000 28.500.000 322.000 Vàng 28.178.000 28.500.000 322.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới Xanh xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đỏ 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đen xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới 2025 Xanh xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Đen xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Trắng xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Jupiter Finn cao cấp màu mới Xám trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xanh 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xám 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Jupiter Finn cao cấp mới 2025 Đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xám đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Đỏ đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xanh đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí thuế trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.