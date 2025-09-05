Theo ghi nhận, xe số Wave Alpha trong tháng 9 vẫn được bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển. Đi kèm theo các phiên bản có 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, xám, đen nhám, xanh, trắng và xám trắng.

Giá niêm yết của xe Honda Wave Alpha trong tháng 9 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 8, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển vẫn đang bán với giá 18.939.273 đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản cổ điển. (Ảnh: Honda)

Wave Alpha là một trong những mẫu xe số của Honda có giá thành rẻ và được lọt vào top đầu những mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam. Xe không chỉ sở hữu ngoại hình thon gọn, trẻ trung phù hợp với mọi đối tượng người dùng mà còn có khối động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt, dễ sửa chữa.

Tại các đại lý, giá xe máy Honda Wave Alpha trong tháng 9 không có sự biến động mới. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 5.257.091 - 5.640.727 đồng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Wave Alpha mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Wave Alpha bản tiêu chuẩn Đỏ 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Xanh 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Trắng 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Wave Alpha bản đặc biệt Đen nhám 18.742.909 24.000.000 5.257.091 Wave Alpha bản cổ điển Xám 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Xám Trắng 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Xanh 18.939.273 24.400.000 5.460.727

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí ra biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm, đại lý và khu vực bán.