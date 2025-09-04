Xe tay ga Lead trong tháng 9 này tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Đi kèm với 5 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Trắng, xanh đen, đỏ, xanh và đen mờ đi kèm.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Honda Lead trong tháng 9/2025 vẫn duy trì ở mức giá cũ, cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang được bán với mức giá 39.557.455 đồng, bản cao cấp đang được bán với mức giá 41.717.455 đồng và bản đặc biệt đang được bán với mức giá 45.644.727 đồng.

Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Lead là mẫu xe tay ga cao cấp được đông đảo khách hàng yêu thích nhờ sở hữu ngoại hình cá tính, trẻ trung và mang tính tiện lợi. Không chỉ thế, xe Lead còn được hãng Honda trang bị cho khối động cơ eSP+, 4 van với khả năng vận hành mượt mà, mang đến những trải nghiệm lái xe đầy thú vị cho người dùng.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Lead trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 5.282.545 - 5.355.273 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp Đỏ 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Xanh 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Đen mờ 45.644.727 51.000.000 5.355.273

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí ra biển số và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.