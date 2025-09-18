Xe tay ga Vision của Honda trong tháng 9 này tiếp tục bán ra thị trường với 5 phiên bản: Thể thao, cổ điển, tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe máy Honda Vision trong tháng 9/2025 vẫn giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang được bán ở mức 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao đang được bán ở mức 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển đang được bán ở mức 36.612.000 đồng.

Honda Vision phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Vision là mẫu xe tay ga quốc dân của hãng Honda được nhiều khách hàng yêu thích nhờ có giá thành rẻ đi kèm chất lượng vô cùng ấn tượng. Xe gây ấn tượng với diện mạo nhỏ gọn, trẻ trung và mang tính tiện lợi cao giúp người dùng có thể di chuyển dễ dàng đến bất kì đâu. Hơn thế nữa, xe Vision còn sở hữu khối động cơ esP+ mạnh mẽ, êm ái và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả.

Theo ghi nhận, giá xe máy Vision tại các đại lý trong tháng 9 này tiếp tục ổn định. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 4.220.727 - 5.689.818 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đỏ đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.