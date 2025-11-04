Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 11/2025

Theo ghi nhận, xe số Jupiter trong tháng 11 này tiếp tục được hãng Yamaha bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Finn, trong đó có các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau đi kèm.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 11/2025 vẫn giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 27.687.000 đồng và phiên bản cao cấp được bán với giá 28.178.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới vẫn được bán với giá 27.884.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới vẫn được bán với giá 28.375.000 đồng.

- Tương tư, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 cũng tiếp tục bán với giá 28.277.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới 2025 cũng tiếp tục bán với giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn phiên bản cao cấp. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Jupiter gây ấn tượng với thiết kế tối giản, gọn gàng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Xe sở hữu động cơ 115cc mạnh mẽ, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, mang lại trải nghiệm di chuyển dễ dàng trong đô thị cũng như trên những chuyến đi dài.

Bên cạnh hiệu năng vận hành, Jupiter còn nổi bật với độ bền cao, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng thấp, giúp xe trở thành lựa chọn kinh tế và đáng tin cậy cho học sinh, sinh viên, người lao động và cả những ai cần một phương tiện di chuyển hàng ngày ổn định. Với những ưu điểm này, Yamaha Jupiter tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam.

Hiện giá xe máy Jupiter tại các đại lý trong tháng 11 này nhìn chung vẫn bình ổn. So với giá đề xuất của hãng, giá bán thực tế đang cao hơn khoảng 313.000 - 3.232.000 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Jupiter tiêu chuẩn màu mới 2025.

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Jupiter Finn tiêu chuẩn Xanh xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Đỏ đen 27.687.000 28.000.000 313.000 Đen xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Jupiter Finn cao cấp Bạc 28.178.000 28.500.000 322.000 Xanh 28.178.000 28.500.000 322.000 Xám 28.178.000 28.500.000 322.000 Vàng 28.178.000 28.500.000 322.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới Xanh xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đỏ 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đen xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới 2025 Xanh xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Đen xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Trắng xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Jupiter Finn cao cấp màu mới Xám trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xanh 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xám 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Jupiter Finn cao cấp mới 2025 Đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xám đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Đỏ đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xanh đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí biển số. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.