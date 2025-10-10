Theo ghi nhận, xe tay ga Vision trong tháng 10/2025 vẫn được Honda bán ra thị trường với 5 phiên bản: Thể thao, cổ điển, cao cấp, tiêu chuẩn và đặc biệt, đi cùng với đó có nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe máy Honda Vision trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh nào so với tháng 9, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang có giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao đang có giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển đang có giá 36.612.000 đồng.

Honda Vision phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Vision là mẫu xe tay ga hạng phổ thông được nhiều khách hàng Việt yêu thích nhờ có lối thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với đa dạng màu sắc và có giá thành rẻ phù hợp với mọi người dùng. Hơn nữa, xe Honda Vision mang tính tiện lợi cao, giúp di chuyển dễ dàng đến bất kì đâu và còn được hãng trang bị khối động cơ esP+ mạnh mẽ, êm ái đặc biệt là khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả.

Giá xe máy Vision tại các đại lý trong tháng 10/2025 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất, giá thực tế cao hơn khoảng 4.220.727 - 5.689.818 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đỏ đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.