Xe số Sirius của hãng Yamaha trong tháng 11/2025 vẫn bán ra thị trường 9 phiên bản gồm: RC vành đúc màu mới, phanh đĩa, phanh đĩa màu mới 2025, phanh đĩa màu mới, phanh cơ màu mới, phanh cơ, vành đúc, phanh cơ màu mới 2025 và RC vành đúc màu mới 2025.

So với tháng 10, giá niêm yết xe Yamaha Sirius trong tháng 11 này không có sự thay đổi nào, cụ thể: Sirius phanh cơ đang được bán với mức giá 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa đang được bán với mức giá 20.913.000 đồng và Sirius vành đúc đang được bán với mức giá 21.895.000 đồng.

- Sirius phanh cơ màu mới tiếp tục bán ở mức giá 19.048.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới tiếp tục bán ở mức giá 21.011.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới tiếp tục bán ở mức giá 21.993.000 đồng.

- Tương tự, Sirius phanh cơ màu mới 2025 vẫn bán với giá 19.146.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới 2025 vẫn bán với giá 21.306.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới 2025 vẫn bán với giá 22.190.000 đồng.

Yamaha Sirius phiên bản vành đúc. (Ảnh: Yamaha)

Ra mắt từ lâu nhưng vẫn giữ vững được vị thế trên thị trường, Sirius là một trong những mẫu xe số được ưa chuộng nhất tại Việt Nam với sự kết hợp hoàn hảo giữa giá thành, thiết kế thể thao và hiệu suất vận hành ổn định.

Sirius sử dụng động cơ 110cc, cho khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện đường sá. Điểm mạnh của mẫu xe số này còn nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, dễ tìm phụ tùng, chi phí bảo dưỡng thấp, phù hợp với đa dạng đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên cho đến người lao động.

Hiện giá xe máy Sirius tại các đại lý trong tháng 11/2025 vẫn ổn định. Giá thực tế cao hơn giá đề xuất khoảng 1.989.000 - 4.087.000 đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản phanh đĩa.

Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản phanh cơ Đỏ đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Xanh đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Phiên bản phanh đĩa Xám đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đỏ đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Trắng xanh 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Phiên bản vành đúc Xanh xám đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám ánh xanh bạc đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám vàng đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Đen bạc 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Phiên bản phanh cơ màu mới Đỏ đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Trắng xanh 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Xám đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Đen xám ánh vàng 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới Đỏ đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Trắng xanh 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Xám đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Đen xám ánh vàng 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới Đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xám xanh 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xanh đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Đỏ đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Phiên bản phanh cơ màu mới 2025 Đỏ đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Trắng đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Đen xám 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Xanh đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới 2025 Đỏ đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Trắng đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xám đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xanh đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới 2025 Đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xám đỏ 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xanh xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Vàng xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí biển số, phí bảo hiểm xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.