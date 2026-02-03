Uuviet Solutions chuyển hóa kinh nghiệm thành lợi thế cạnh tranh

(VTC News) -

Ngày nay, khi người tiêu dùng không còn dễ chịu với những giải pháp thiếu thẩm mỹ và chỉ đáp ứng nhu cầu ngắn hạn thì thị trường nội thất và vật liệu hoàn thiện cao cấp tại Việt Nam cũng dần bước vào giai đoạn sàn lọc. Trong bức tranh toàn cảnh đó, số lượng sản phẩm và thương hiệu không ngừng tăng lên, nhưng mức độ hài lòng và tin cậy của người tiêu dùng lại không tăng tương ứng.

Điều đó cho thấy, kinh nghiệm ngành không chỉ được hiểu là “thâm niên hoạt động”, mà còn là tích lũy, chuyển hóa kinh nghiệm thành giá trị, vận dụng đúng cách để có thể trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Và Uuviet Solutions cũng là một trong những trường hợp tiêu biểu cho con đường phát triển doanh nghiệp theo hướng logic này.

Uuviet Solutions từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực cung cấp Vật liệu hoàn thiện - Nội thất cao cấp với hệ sinh thái 5 ngành hàng.

Uuviet Solutions được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp, sàn gỗ, nệm và thiết bị an ninh cho chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự… Thay vì chạy theo xu hướng thị trường, ngay từ những ngày đầu doanh nghiệp này đã tập trung vào việc hiểu rõ hành vi người dùng và chấp nhận rủi ro trong việc đối mặt với tiêu chuẩn khắc khe nhất trong ngành.

Được biết, đây là mảng đòi hỏi mức độ am hiểu cao, bởi mỗi quyết định về vật liệu đều kéo theo những hệ quả lâu dài liên quan đến độ bền, an toàn và khả năng sử dụng theo thời gian.

Dựa trên những yếu tố đó, qua 15 năm chinh chiến trên thị trường, Uuviet Solutions dần từng bước phát triển và hình thành hệ sinh thái riêng cho mình. Điểm đáng chú ý, doanh nghiệp luôn chủ động và nắm bắt được thế mạnh của mình, mỗi ngành hàng mới mang ra thị trường đều có mối liên kết chặt chẽ với các ngành hàng còn lại. Trong thực tế, rất nhiều chủ đầu tư và khách hàng cá nhân gặp khó khăn và e ngại khi phải làm việc với nhiều đơn vị cung ứng khác nhau, dẫn đến các vấn đề về chất lượng và sự nhất quán trong thiết kế.

Khi các hạng mục được đặt trong một hệ tiêu chuẩn và được đồng bộ với nhau từ tư vấn, triển khai, chất lượng,… tạo nên sự tương thích hoàn hảo cho không gian ngôi nhà. Việc doanh nghiệp Uuviet Solutions cung cấp và đáp ứng trọn bộ giải pháp giúp giải thiểu “khoảng trống” đó trong quá trình triển khai dự án.

Uuviet Solutions tạo điểm nhấn tiện nghi và tinh tế, thể hiện qua trọn không gian phòng tắm tại khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc.

Theo CEO Uuviet Solutions, đây chính là mục tiêu doanh nghiệp hướng tới: “Khách hàng không mua riêng thiết bị phòng tắm, sàn gỗ hay nệm, họ mua trọn trải nghiệm sống. Nếu mình chỉ bán một dòng sản phẩm, mình đang bỏ lỡ yếu tố then chốt trong nhu cầu của khách hàng”, bà Đào Ngọc Thanh Uyên nhấn mạnh.

Mô hình hệ sinh thái đa ngành của Uuviet Solutions cũng đang phần nào phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu của người tiêu dùng ở phân khúc cao cấp. Đi sâu hơn vào chiến lược phát triển, có thể thấy doanh nghiệp đang chuyển hóa kinh nghiệm ngành thành lợi thế cạnh canh trong lĩnh vực được xem là “xương sống” của không gian nội thất. Cách tiếp cận này duy trì chất lượng ổn định ngay cả khi quy mô hoạt động mở rộng, giúp doanh nghiệp thích nghi với sự thay đổi của thị trường, từ xu hướng đến tính bền vững,…

Bà Đào Ngọc Thanh Uyên - CEO Uuviet Solutions (đứng thứ ba - từ bên phải) - xuất hiện trong bảng vinh danh top 50 “Doanh nhân và Thương hiệu năm 2025” tạo dấu ấn và cột mốc mới cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về cách tiếp cận này, CEO Uuviet Solutions cho rằng kinh nghiệm chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực giải quyết vấn đề cho thị trường.

“Làm lâu trong ngành không có nghĩa là hiểu ngành. Điều quan trọng là mình rút ra được điều gì từ những va chạm thực tế, từ phản hồi của người sử dụng sau nhiều năm”, bà Uyên nhận định. Theo vị lãnh đạo này, thành quả Uuviet Solutions có được chính là quá trình tích lũy về việc hiểu biết sâu trong mối quan hệ giữa vật liệu, công năng và trải nghiệm sử dụng.

Khi không gian sống ngày càng được đề cao, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở tốc độ mở rộng mà ở năng lực và khả năng vận hành, không đánh đổi giá trị cốt lõi chạy theo sự tăng trưởng ngắn hạn của thị trường. Trong điểm sáng đó, Uuviet Solutions lựa chọn xây dựng nền móng dài hạn, định vị thương hiệu như một mắc xích có chiều sâu tròn vai trò đơn vị cung cấp trong hệ sinh thái vật liệu hoàn thiện và nội thất cao cấp tại thị trường Việt Nam.