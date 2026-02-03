Nhận hối lộ 47 tỷ đồng từ hãng dược, cựu viện trưởng bị tuyên 14 năm tù

(VTC News) -

Chiều 3/2, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 23 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Công ty dược LanQ mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 19 năm tù.

Cùng 2 tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Tình, cựu Phó giám đốc Công ty dược phẩm Sơn Lâm lĩnh án 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 10 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúy Kim, cựu Kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP.HCM mức án 14 năm tù; Phạm Văn Chuân, nhân viên Viện y dược học dân tộc TPHCM 3 năm tù; Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang 5 năm tù; Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên 9 năm 6 tháng tù.

Đối với 15 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 năm tù đến 8 năm 6 tháng tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại toà.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, cần nghiêm trị răn đe, song khi quyết định mức án, tòa cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ, vai trò trong vụ án, thành tích công tác,... để đưa ra mức án.

Thông qua vụ án, HĐXX cũng kiến nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các sở y tế tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

HĐXX cũng xác định có 13 cá nhân thuộc bệnh viện, trung tâm y tế khác, có hành vi nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm.

Song kết quả điều tra thể hiện các cá nhân này không thỏa thuận, yêu cầu chi tiền; việc đưa tiền là do phía Công ty Sơn Lâm chủ động, tự nguyện bồi dưỡng, ủng hộ bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc nhân dịp lễ, Tết.

Sau khi nhận tiền thì sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế, chi các hoạt động chung của bệnh viện, làm từ thiện mà không sử dụng chi tiêu cá nhân nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, để Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Cách đã phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo đã hối lộ tổng cộng 71,1 tỷ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Bị cáo Cách còn cùng Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỷ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc. Trong đó, bị cáo Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách.