Bộ Công an đề nghị bị hại vụ Shark Thuỷ cung cấp thông tin địa chỉ mới

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đã thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và đồng phạm thực hiện.

Trong quá trình điều tra vụ án từ tháng 3/2024 đến 1/7/2025, nhiều bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án trong hợp đồng hợp tác chiến lược, mua cổ phần khống ký kết từ năm 2015 đến năm 2023… và tại các bản tường trình, ghi lời khai đều ghi địa chỉ cũ trước 1/7/2025.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy).

Để đảm bảo quyền lợi của mình khi thi hành án, Bộ Công an đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (341 nhân viên) gửi thông tin cá nhân theo địa chỉ mới (sau 1/7/2025), ghi rõ bị hại gói cổ phần Egame hay của các gói khác trong hệ sinh thái Egroup đến Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội).

Hoặc bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhắn tin nội dung họ tên, số thẻ CCCD mới, địa chỉ mới, số điện thoại cho Điều tra viên, Thượng tá Tạ Quang Huy điện thoại 0396360418.