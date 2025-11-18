Đóng

Toàn cảnh vụ Shark Thủy: Từ 'tỷ phú tự thân' đến vòng lao lý

(VTC News) -

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) từng được mệnh danh là "tỷ phú tự thân" nhưng bất ngờ sụp đổ khi Bộ Công an khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới